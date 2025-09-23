Conecta como nunca con tus artistas favoritos: 'A Tiny Audience: Behind The Scenes' ya disponible en Vix

Cada episodio revela historias, emociones y secretos detrás del escenario. Conecta con Lauren Jauregui, Richard Camacho, Gian Marco, Gale y más.

‘A Tiny Audience: Behind The Scenes’ es el nuevo video podcast de Vix en el que podrás conectar con tus artistas hispanos favoritos en conversaciones llenas de humor, sinceridad y música. Lauren Jauregui, Richard Camacho (CNCO), Gian Marco y Gale son algunas de las estrellas que participan en su primera temporada.

Cada episodio es una entrevista profunda con las estrellas que han participado en ‘A Tiny Audience’, una serie de conciertos íntimos en la que los intérpretes cantan sus temas más apreciados, mientras comparten secretos de sus vidas con el público.

‘A Tiny Audience: Behind The Scenes’ es conducida por Vanessa Colmares. El pódcast se graba en el Miami Podhub Podcast Center bajo la dirección técnica de JP Pelligra, bajo la producción de Christiana Carroll-Becerra y Maurice Keizer.