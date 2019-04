¿Quién es Nany Sánchez? La talentosa y sensual voz de La Gozadera New York

Todas las mañanas una explosión de risas, música y mucha gozadera se apodera de la radio niuyorquina, pero entre el vacilón, una voz femenina de acento colombiano sobresale. Es que la sensual voz de Nany Sánchez , la única mujer en el equipo del show de radio matutino La Gozadera New York, tiene una presencia única que ha cautivado a la audiencia.

Sin embargo, Nany no nació en las cálidas tierras de Colombia, sino a miles de kilómetros de distancia, en Los Ángeles.

Aunque la colombiana no fue la universidad para estudiar comunicaciones, su pasión por la radio la demostró desde pequeña. Su madre recuerda que Nany siempre amó hablar en público y ser el centro de atención. En las fiestas familiares, era quien las animaba. Y en cualquier lugar al que llegaba, siempre lograba convertir por arte de magia un cepillo o una cuchara en un micrófono para comenzar a vender los productos que encontraba a la mano.

“De Colombia lo que más extraño es mi familia. Ha sido el reto más grande en vida estar lejos de ellos por tantos años, así viaje a visitarlos no es lo mismo”, reconoce Nany. “Me hace falta el calor familiar. También extraño el olor a campo, el sabor de la comida y por supuesto la alegría de mi gente” , añade algo nostálica.

Entre las claves para superar el acoso que sufrió Nany, estuvieron la natación y los animales, dos de sus pasiones favoritas además de la radio. La locutora recuerda que de adolescente fue campeona regional, y mientras no estaba en el agua, vendía mantecados para rescatar perritos, pues su amor por los animales es tan grande como su belleza.

Hoy en día, la colombiana mantiene su rutina de ejercicios, meditación y pasión por la natación. Pero no se comparan a la inspiración que tiene en su su padre, en el creador de la programación neurolingüística (PLN) Richard Blander, y la exprimera dama Michelle Obama.

¿Cómo llegó Nany a la radio?

Su primera oportunidad de trabajar en radio se la dio precisamente una emisora colombiana con sede en Nueva York. Se trataba de Nueva Granada Queens, propiedad de RCN Radio. No le pagaban, pero ahí aprendió las habilidades que la llevaron posteriormente a ser contratada por Univision Radio NY, donde ya cumple 11 años al aire.

Como toda una campeona, Nany utiliza su experiencia y logros para mirar hacia adelante, un futuro que se repite cada mañana. Y es que todos los días, acompañada de los dominicanos Brea Frank y Shino Aguakate, Nany despierta a los neoyorquinos en el show La Gozadera New York.

Cuando no está trabajando, Nany disfruta de la vida con su esposo. Aunque todavía no tienen hijos, no descarta la idea. Uno de sus muchos sueños es el de ser madre algún día.