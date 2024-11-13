El voto hispano en esta elección sorprendió a muchos, pero no a nosotros

El resultado de la elección fue decisivo y de una manera sin precedentes, d esmantelando la sabiduría convencional y las tradicionales coaliciones partidarias para descubrir las nuevas realidades de lo que realmente motiva las decisiones de los votantes en Estados Unidos hoy en día.

En cuanto al voto hispano, no faltaron los reportes sobre su poder en la antesala del 5 de noviembre. Sin embargo, cuando la victoria del presidente electo Trump fue respaldada por un impresionante aumento del 25% entre los votantes hispanos, muchos se quedaron preguntándose cómo ocurrió este cambio sísmico.

Pues bien, no nosotros. La gran cantidad de datos que en TelevisaUnivision produjimos antes de la elección pintó lo que finalmente resultó ser una imagen precisa del electorado hispano.

A principios de otoño, nuestra encuesta a 35,000 votantes hispanos registrados mostró que un asombroso 65% de los votantes hispanos se consideraban persuasibles sobre a quién apoyar en la elección, validando un punto crítico: la lealtad partidaria no era un factor determinante fundamental como lo fue en elecciones pasadas. Menos del 25% se identificaron como demócratas y solo el 12% como republicanos.

De hecho, la gran mayoría de los encuestados hispanos planeaba votar por los temas que les afectaban directamente, en lugar de por su orgullo cultural o su partido. Al igual que todos los estadounidenses, estaban divididos sobre temas que iban desde la economía, los derechos reproductivos, la inmigración y el crimen.

En las semanas previas a las elecciones, hablé con los líderes principales de varias campañas para compartir nuestros hallazgos. Nuestra recomendación fue muy simple: los hispanos se preocupan por los temas y quieren sentirse involucrados e informados en su propio idioma.

Algunas campañas ignoraron nuestras recomendaciones, asumiendo que podían llegar al público hispano a través de plataformas digitales y sociales convencionales. Las campañas ganadoras no lo hicieron. Las campañas ganadoras escucharon nuestra experiencia, porque como la principal empresa de medios que sirve a los hispanos, entendemos profundamente a nuestra comunidad y sabemos la importancia de conectarnos con ellos en los lugares que confían, con el idioma de su corazón. Una y otra vez, los votantes de habla española y bilingües expresaron una fuerte preferencia por aquellos candidatos que los involucraron en español.

El Sr. Trump apostó por la consistencia, apareciendo en Univision hace un año, nuestra entrevista de mayor audiencia de esta temporada política, y continuamente hizo esfuerzos para aumentar su atractivo entre los votantes hispanos mediante un compromiso constante a través de plataformas con publicidad centrada en los temas, entrevistas en radio y participación en nuestro Town Hall presidencial. Su campaña aprovechó los datos hiperprecisos que ofrecemos a los anunciantes, asegurando que los mensajes llegaran efectivamente a la mayor audiencia hispana.

En Arizona, el senador electo demócrata Rubén Gallego hizo una aparición destacada en los medios de comunicación en español como estrategia clave y logró ganar a pesar de que el Sr. Trump ganó el estado. El senador Ted Cruz priorizó Univision a través de publicidad y participando con nuestra división de noticias, y ganó fácilmente en las áreas hispanas de Texas.

El expresidente ganó con los hombres hispanos por un 10% y redujo la brecha con la vicepresidenta Harris a un 8% entre todos los votantes hispanos, una gran caída respecto al margen del 23% que logró el presidente Biden en 2020.

La importancia de conectar en español no puede ser sobreestimada. El Sr. Trump fue el primer candidato republicano en aparecer en Univision en más de 12 años. En las últimas elecciones, menos del 2% de la publicidad política se ha invertido en comunicar con los votantes de habla hispana en español, y las campañas que aumentaron sus estrategias de marketing vieron un impacto dramático.