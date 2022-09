CONVENIO DE USUARIO

Cualquier Contenido que sea bajado (“downloaded”) por el Usuario a través de los Servicios, será bajo su propia discreción y riesgo, por lo que será el único responsable de cualquier daño a su computadora, equipo o sistema, así como por la pérdida o afectación de datos contenidos en los mismos.

3.6 MATERIAL DE AGENCIAS NOTICIOSAS Y DE FOTOGRAFÍA Los textos, fotos, gráficos y el material de audio/y video de Agencias Noticiosas y de fotografía (“Materiales de Agencias”) como son Associated Press, Reuters, Agence-France Press (AFP),Notimex, The Grosby Group, David Leah, Mexsport y cualquier otra que se haya utilizado o se llegue a utilizar, no deberán de ser publicados, trasmitidos, editados para transmisión o publicación o redistribuidos directa o indirectamente en ningún medio. Ninguno de estos Materiales de Agencias o cudo oier porción de ellos podrá ser guardado en una computadora con la excepción de aquellos de uso personal y no comercial. Las agencias no serán responsables por ningún retraso, inexactitud, error u omisión en los Materiales de Agencias o por la transmisión o entrega de todo o cualquier parte de los Materiales de Agencias o por cualquier daño que resulte de alguna de las situaciones referidas.

4. CONTENIDO DE CARÁCTER PÚBLICO QUE SEA PUBLICADO EN LOS SERVICIOS E INFORMACIÓN NO REQUERIDA ENVIADA POR EL USUARIO. En caso de que algún Usuario elija publicar y/o enviar cualquier tipo de Contenido para que sea incluido en áreas de Servicios a las que tiene acceso el público en general o publica y/o envía material que consista en fotos, textos, videos, etc. u otras gráficas que igualmente se publiquen en áreas de acceso libre de los Servicios, los Usuarios convienen en otorgar a Televisa el derecho universal, a perpetuidad, irrevocable, no-exclusivo y totalmente sub-licenciable así como la licencia para el uso, reproducción, modificación, adaptación, publicación, traducción, la creación de obras que se deriven del original, distribución, ejecución y presentación de dicho Contenido (en su totalidad o en parte), para incorporarlo en otra obra o trabajo en cualquier forma, medio, o tecnología conocida ahora o desarrollada después. En el caso de que el Usuario no esté no esté de acuerdo con lo señalado en el párrafo que antecede, deberá abstenerse de enviar Contenido y/o material no solicitado por Televisa, del tipo que ha quedado descrito en el párrafo anterior.

5. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL. El Usuario reconoce que el Servicio y cualquier software que sea necesario para ser utilizado en conexión con el Servicio, puede contener información ajena y confidencial que puede estar protegida por las leyes de propiedad intelectual y otras leyes aplicables. El Usuario manifiesta que esta enterado y conforme en que el Contenido que se encuentre en la publicidad de los patrocinadores o anunciantes y/o información presentada a su atención a través del Servicio o de patrocinadores o anunciantes, puede estar protegida y/o limitado su uso por derechos de autor, de reproducción, de marca, patentes u otros derechos de propiedad y leyes.