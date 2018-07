Policía arresta a la mujer que protestó por la separación de familias en la frontera en la Estatua de la Libertad

Una mujer escaló la base de la estatua y declaró que no bajaría hasta que "todos los niños sean liberados", dijo una fuente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a CNN. Estuvo negociando con la policía del parque, hasta que la obligaron a bajar, sin violencia, reportaron las autoridades policiales de Nueva York.

Los otros manifestantes se han identificado como parte del grupo Rise and Resist y sostuvieron una pancarta grande sobre la barandilla en la base de la estatua.

Activistas del grupo Rise and Resist dicen que colgaron la pancarta grande para protestar contra la política de inmigración de EEUU, informaron en su página de Facebook. Este grupo se opone a la administración del presidente Donald Trump y defiende el fin de las deportaciones y las separaciones familiares en la frontera entre Estados Unidos y México.



La mujer no fue parte de la manifestación de Rise and Resist, dijo el organizador Martin Joseph Quinn a CNN. "Ella subió sin nuestro conocimiento. No fue parte de nuestra acción. Estamos profundamente preocupados por su seguridad ", dijo Quinn al medio.