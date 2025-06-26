Univision Noticias gana un Emmy Nacional al mejor reportaje en español por ‘Nacer sin extremidades: la vida de Carlos Candelario’

Video Nacer sin extremidades: la vida de Carlos Candelario tras la exposición a pesticidas de su madre

Univision Noticias ganó un premio Emmy Nacional al mejor reportaje en español por el documental ‘ Nacer sin extremidades: la vida de Carlos Candelario’.

El trabajo cuenta la historia de un joven que nació sin piernas ni brazos por la exposición de su madre a pesticidas en su trabajo en la agricultura de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Fue en 2005, cuando varias madres trabajadoras agrícolas en la misma empresa de tomates dieron a luz niños con serios problemas de salud, lo que se convirtió en noticia a nivel nacional.

Casi 20 años después, Univision Noticias visitó a uno de esos niños para conocer cómo su historia cambió la vida de su familia.



En la gala del miércoles, celebrada en el Palladium Times Square, en Nueva York, la Academia de las Artes y las Ciencias de Televisión entregó sus premios en la categoría de Noticias.

Algunos de los ganadores de las principales categorías fueron ABC World News Tonight con David Muir por el mejor noticiero en vivo y ‘The Whorl Story with Anderson Cooper’, de CNN, como mejor noticiero grabado.

El ‘Noticiero Univision’ ganó en la categoría de informativo en español.

Mira también: