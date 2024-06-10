Encuentran el cuerpo de una mujer desaparecida dentro de una pitón de 16 pies de largo: la engulló entera

Residentes de una remota aldea hallaron el cuerpo de una mujer que había sido reportada como desaparecida dentro de una pitón reticulada de 16 pies.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes, familiares de la mujer, identificada solo como Farida, de 45 años, habían llamado a la policía desde el jueves luego de que la mujer no regresó a su casa en la isla de Célebes, Indonesia.

El esposo de la fallecida y residentes de la aldea de Kalempang la descubrieron el viernes dentro de la pitón.

El jefe de la aldea, Suardi Rosi, explicó que los vecinos decidieron “abrirle el estómago” a la pitón al observar que tenía un “gran vientre”.

Al cortar el estómago, encontraron a la mujer totalmente vestida.

Videos del momento en que los residentes del área cortan el estómago de la pitón por la mitad y encuentran el cuerpo sin vida de la mujer han circulado ampliamente en redes sociales y medios digitales.

Las imágenes muestran a un par de hombres mientras parten a la serpiente por la mitad y posteriormente emerge el rostro de la mujer.

De acuerdo con expertos, una serpiente de esas proporciones puede matar a una persona y tragarla en un lapso de una hora.

Este tipo de incidentes son extremadamente inusuales, pero varias personas murieron en Indonesia en los últimos años tras ser engullidas por pitones.

Video En video: Así se traga una pitón a una zarigüeya completa de la cabeza al rabo

Más incidentes similares en Indonesia

El año pasado, residentes del distrito de Tinanggea, en el sureste de la isla de Célebes, mataron a una pitón de ocho meses que había sido asfixiada y se había comido a un granjero.

En octubre de 2022, una pitón de 22 pies tragó a una mujer de 54 años cerca de su casa en Jambi, Indonesia, de acuerdo con CNN Indonesia.

PUBLICIDAD

El jefe de la Policía de la localidad, S. Herafa, dijo entonces que residentes del área notaron el vientre abultado de la pitón y decidieron abrirla. El cuerpo de la mujer estaba intacto.

En 2018, una mujer también 54 años fue hallada muerta dentro de una pitón de siete pies en la ciudad de Muna, también en Célebes Suroriental.



El año anterior, un agricultor del oeste de Célebes fue devorado por una pitón de cuatro metros.

Mira también: