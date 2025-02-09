Del 'nipplegate' al escándalo de los balones desinflados: 5 de las mayores polémicas del 'Super Bowl'

Video San Francisco 49ers tiene a los Tigres del Norte y Kansas City Chiefs a Taylor Swift, ¿quién ganara el Super Bowl?

Ya está todo listo para el 'Super Bowl LIX' este domingo en el que Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se enfrentarán en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

Ambos competirán por convertirse en el nuevo campeón de la NFL. Los Eagles buscan la revancha tras su derrota ante los Chiefs hace dos años. Kansas City, por su parte, vuelve al 'Super Bowl' en busca de su tercera victoria consecutiva.

PUBLICIDAD

El rapero californiano Kendrick Lamar será el encargado del show de medio tiempo, tras destacar como uno de los grandes ganadores de los Grammy 2025. Por su parte, el músico y presentador Jon Batiste interpretará el himno antes del inicio.

A lo largo de la historia del 'Super Bowl', son varios los escándalos y anécdotas vividas tanto en el espectáculo musical como en el propio juego. Estas son algunas de las más sonadas:

El 'nipplegate' de Janet Jackson y Justin Timberlake

La mayor polémica del 'Super Bowl' que recuerdan millones de personas fue el nipplegate que la cantante Janet Jackson protagonizó en vivo en el espectáculo de medio tiempo de la edición XXXVIII, celebrada en 2004 en Houston. Durante su actuación conjunta con Justin Timberlake, él le arrancó parte de su vestuario y dejó al descubierto el pecho derecho de Jackson, adornado con una pezonera con forma de sol, durante menos de un segundo.

Las cámaras de televisión cambiaron rápidamente de plano y mostraron una vista general del estudio, pero ya la imagen del pezón había sido visto por medio planeta que se preguntaba si había sido un accidente o todo se trataba de una estrategia publicitaria.

La organización recibió tantas quejas de espectadores por lo sucedido que, desde entonces, la emisión del espectáculo por televisión se ofrece con unos segundos de retraso, para así tener tiempo suficiente para reaccionar en caso de suceder algo similar.

Se considera que la polémica impulsó la carrera del exmiembro del grupo NSYNC y prácticamente acabó con la de Jackson, que pasó a estar cancelada en multitud de medios.

PUBLICIDAD

En 2021, Timberlake se disculpó con ella por no haberse comportado como debía durante la gestión de la polémica. Un año después, Jackson insistió en que todo había sido un accidente y que ambos cantantes mantenían una buena relación pese a todo.

El polémico gesto de M.I.A. durante el show de Madonna en 2012

Madonna y Nicky Minaj fueron las encargadas de liderar el espectáculo de medio tiempo del 'Super Bowl XLVI' en 2012, celebrado en Indianápolis.

Como es habitual, las estrellas contaron con algunos artistas invitados en el show, entre los que se encontraba la británica M.I.A. Ella fue la protagonista de la polémica de este año cuando, durante la actuación de Give me all your lovin, hizo un gesto obsceno al público mostrando el dedo corazón de su mano levantado.

El momento fue televisado para millones de personas y el escándalo se generó de inmediato. Madonna quedó visiblemente molesta por el hecho de que esta polémica se llevara la atención mediática, por encima de su espectáculo musical.

El apagón del 'Super Bowl' de 2013

Un sorprendente momento se vivió en el 'Super Bowl XLVII' que se disputó en 2013 en Nueva Orleans. Tras el inicio del tercer cuarto, repentinamente la oscuridad se hizo presente en el Superdome debido a una falla eléctrica.

El encuentro se suspendió nada menos que durante 34 minutos. Por este apagón, a este juego también se le conoce como el 'Blackout Bowl' (el 'Super Bowl' del apagón), pese a la modernidad y tecnología avanzada que presentaba ya el estadio en aquellos tiempos.

PUBLICIDAD

Los Baltimore Ravens de Baltimore resistieron y obtuvieron una victoria de 34-41 frente a los 49ers de San Francisco.

Otra anécdota a sumar a aquel encuentro fue que supuso el enfrentamiento entre dos hermanos: John Harbaugh de los Ravens y Jim Harbaugh de los 49ers eran los entrenadores de cada equipo.

El escándalo de los balones desinflados en 2015

El reconocido mariscal Tom Brady se vio envuelto en una gran polémica en el 'Super Bowl XLIX' jugado en 2015, en el que su equipo New England Patriots se enfrentó a Seatlle Sehawks en Glendale, Arizona.

Previo a la final, los Patriots se jugaron la clasificación ante Indianapolis Colts. Fue entonces cuando Brady fue acusado de haber usado balones inflados por debajo de los límites permitidos, para facilitar el agarre por parte de los quarterbacks.

Tras una exhaustiva investigación por parte de la NFL, Brady fue suspendido por cuatro partidos en la siguiente temporada. El escándalo fue conocido como 'Deflagate'. Tanto el mariscal como los Patriots negaron siempre las acusaciones.

El robo de la camiseta de Tom Brady por parte de un periodista mexicano

La edición LI del 'Super Bowl 'celebrada en Houston en 2017 acabó con victoria para los New England Patriots, pero probablemente muchos lo recuerden por el insólito episodio protagonizado por un periodista mexicano.

Mauricio Ortega robó la camiseta utilizada por Tom Brady mientras el deportista participaba en la celebración tras el encuentro. Lamentablemente para el periodista, su entrada y salida de los vestidores de los jugadores fue grabada por cámaras de seguridad.

PUBLICIDAD

El episodio escaló hasta el punto de que la policía registró su casa en México, donde encontró la famosa camiseta (que devolvió, y por lo que Brady decidió no denunciarlo) pero también otras prendas deportivas de Von Miller, de los Broncos de Denver.

En una entrevista realizada tres años después, Ortega pidió perdón por sus acciones y las calificó como “arranques de un fan descontrolado”. Brady aceptó sus disculpas y dijo que todo el mundo comete errores.

Mira también: