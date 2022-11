Cómo una escritora logró convertir el Día de Acción de Gracias en una fiesta nacional

Con el apoyo financiero de la logia de su difunto esposo, Hale publicó en 1923 una colección de poemas. Cuatro años más tarde, en 1827, salió a la luz su primera novela titulada ‘Northwood; a Tale of New England ’, que la convirtió no solo en una de las primeras novelistas en escribir un libro sobre la esclavitud sino en una de las primeras novelistas estadounidenses.