Noticias ¿Puede un solo gol cambiar la historia? Los momentos más dramáticos que definieron el destino de los Mundiales Descubre los goles que cambiaron la historia de varias ediciones de la Copa del Mundo, desde el Maracanazo y la Mano de Dios de Maradona hasta las anotaciones decisivas de Andrés Iniesta y Mario Götze

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Durante más de nueve décadas, la Copa del Mundo ha sido escenario de miles de goles. Algunos fueron espectaculares; otros, técnicamente perfectos. Pero existe una categoría distinta: los goles que trascendieron el marcador y terminaron modificando la historia del futbol, la identidad de países enteros, la memoria colectiva de generaciones y, en algunos casos, hasta las reglas del juego.

Porque un gol puede significar un campeonato... pero unos pocos han significado mucho más que eso. Estos son algunos de los goles que dejaron una huella imborrable en la historia de los Mundiales.

Diego Maradona, segundo por la izquierda, anota su segundo gol contra Inglaterra durante el partido de cuartos de final del Mundial, en Ciudad de México, el 22 de junio de 1986. Terry Butcher, de Inglaterra, intenta arrebatarle el balón a Maradona, mientras que el portero inglés Peter Shilton está en el suelo. Maradona, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, llevó a su país al título del Mundial de 1986, Falleció a los 60 años en 2020. Imagen AP

El Maracanazo de 1950: el gol que silenció a una nación

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El 16 de julio de 1950, más de 170 mil espectadores abarrotaron el estadio Maracaná de Río de Janeiro convencidos de que Brasil estaba a punto de conquistar su primera Copa del Mundo.

La selección brasileña llegaba como favorita absoluta. Le bastaba un empate ante Uruguay para coronarse campeona. La prensa ya celebraba el título antes de jugarse el partido.

Brasil se adelantó al inicio del segundo tiempo con un gol de Friaça, pero Uruguay respondió con anotaciones de Juan Alberto Schiaffino y, a los 79 minutos, Alcides Ghiggia marcó el tanto que cambió la historia.

El 2-1 dio el campeonato a Uruguay y provocó uno de los episodios más traumáticos en la historia deportiva brasileña.

Décadas después, Ghiggia recordaría que solo tres personas habían logrado silenciar al Maracaná: Frank Sinatra, el papa Juan Pablo II y él.

Aquel gol no solo definió un Mundial. También marcó profundamente la identidad futbolística de Brasil, que durante años cargó con el trauma de la derrota hasta convertirse en la potencia que dominaría el futbol mundial en las décadas posteriores.

El jugador de la selección de Uruguay, Alcides Ghiggia, centro, anota un gol contra Brasil en la final del Mundial el 16 de julio de 1950 en Río de Janeiro, en el partido conocido como el Maracanazo. Imagen Anonymous/ASSOCIATED PRESS

La Mano de Dios: el gol más polémico de todos los tiempos

Pocas anotaciones son tan reconocibles como la que hizo Diego Armando Maradona contra Inglaterra en los cuartos de final de México 1986.

A los 51 minutos, el argentino saltó junto al arquero Peter Shilton y golpeó el balón con la mano izquierda. El árbitro no observó la infracción y validó el gol.

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Tras el partido, Maradona dijo que la jugada había sido "un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios".

El contexto hizo que la acción adquiriera una dimensión aún mayor. Apenas cuatro años antes había ocurrido la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, por lo que el encuentro tenía una enorme carga emocional para ambos países.

Lo que para muchos argentinos simbolizó una especie de revancha deportiva, para los ingleses se convirtió en uno de los mayores escándalos arbitrales de la historia del futbol.

Décadas después, la "Mano de Dios" continúa siendo uno de los argumentos más citados por quienes defendieron la necesidad de incorporar tecnología para ayudar a los árbitros.

Diego Maradona, de Argentina, supera al portero inglés Peter Shilton en un balón alto y anota el gol de la "mano de Dios" en cuartos de final de la Copa Mundial en Ciudad de México, el 22 de junio de 1986. Imagen AP

El Gol del Siglo: cuando Maradona desafió toda lógica

Cuatro minutos después de la "Mano de Dios" ocurrió algo aún más extraordinario.

Maradona recibió el balón en su propio campo, eludió a cinco jugadores ingleses y al arquero antes de definir frente al arco.

La acción recorrió más de medio campo y duró apenas unos segundos, pero quedó grabada para siempre en la historia del deporte.

En una votación organizada por la FIFA en 2002, la anotación fue elegida como el "Gol del Siglo".

Más allá de la belleza de la jugada, aquel tanto consolidó la actuación individual más legendaria que se recuerda en una Copa del Mundo.

Argentina terminaría conquistando el torneo y Maradona pasaría a formar parte del reducido grupo de futbolistas cuya influencia trasciende generaciones.

El argentino Diego Maradona celebra su segundo tanto conocido como el "Gol del Siglo" contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial, en Ciudad de México, el 22 de junio de 1986. Imagen AP

Andrés Iniesta y el gol que completó la edad de oro de España

El 11 de julio de 2010, España y Países Bajos disputaban una final cerrada, tensa y física en Johannesburgo.

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Cuando parecía inevitable llegar a los penales, Andrés Iniesta apareció al minuto 116 para marcar el único gol del partido.

La anotación dio a España el primer Mundial de su historia, pero su importancia va más allá del resultado.

Ese gol culminó una transformación histórica del futbol español. Entre 2008 y 2012, la selección conquistó dos Eurocopas y una Copa del Mundo, consolidando uno de los ciclos más dominantes jamás vistos en el futbol internacional.

Para millones de españoles, el disparo de Iniesta simboliza el momento más importante de la historia deportiva del país.

Esta foto de archivo del 11 de julio de 2010 muestra a Andrés Iniesta, de España (izquierda), anotando un gol ante Rafael van der Vaart, de los Países Bajos (segundo por la izquierda), durante la final de la Copa Mundial de Fútbol entre los Países Bajos y España en el Soccer City de Johannesburgo, Sudáfrica. España ganó 1-0. Imagen Matt Dunham/ASSOCIATED PRESS

Mario Götze y el final del sueño argentino en 2014

La final de Brasil 2014 parecía destinada a definirse en tiempo extra o incluso en penales. Argentina había resistido durante más de 100 minutos y soñaba con conquistar su tercer título mundial.

Pero al minuto 113, Mario Götze controló un centro de André Schürrle con el pecho y definió de remate ante Sergio Romero. Alemania ganó 1-0 y obtuvo su cuarta Copa del Mundo.

El gol también confirmó el dominio de una generación alemana que había sido construida durante más de una década mediante profundas reformas en la formación de futbolistas, consideradas hoy uno de los proyectos deportivos más exitosos de la era moderna.

Mario Götze, de Alemania, anota durante la prórroga de la final del Mundial de futbol entre Alemania y Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el domingo 13 de julio de 2014. Imagen Themba Hadebe/AP

Así pasa cuando un gol se vuelve eterno

La mayoría de los goles desaparecen con el paso del tiempo, pero estos rememorados aquí perduraron en la memoria colectiva.

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Algunos provocaron lágrimas nacionales, otros alimentaron polémicas que siguen vigentes décadas después. Hubo goles que entregaron el primer título de un país, que cambiaron la forma de arbitrar el futbol o que elevaron a sus autores a la categoría de leyendas.

Todos tuvieron algo en común: ocurrieron en cuestión de segundos, pero sus consecuencias se extendieron durante generaciones.

Porque en la Copa del Mundo existen goles que ganan partidos y otros que terminan cambiando la historia.