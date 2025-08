De qué murió Shelley Duvall, la "sufrida" actriz de “El Resplandor”, "Annie Hall" y “Nashville”

Gilroy dijo a The Hollywood Reporter que recientemente la actriz había padecido “mucho sufrimiento”.

Protegida del legendario director Robert Altman

El director la incluyó también en los filmes “McCabe & Mrs. Miller” en 1971 en “Thieves like us” en 1974, en “Nashville” en 1975, en “Buffalo Bill and the Indians” en 1976 y en “3 Women” en 1977.