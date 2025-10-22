Test App widget Longform Test Check

Cambiar Ciudad
Con golazo de Alexis Vega y un autogol, la Selección Mexicana cumple con los pronósticos sobre el combinado saudí y avanza a la siguiente ronda del torneo de Concacaf.

autogol, México derrotó 2-0 a Arabia Saudita y obtuvo su boleto a las Semifinales del torneo de Concacaf.
México saltó a la cancha a proponer el partido desde el primer minuto, se adueño del balón y buscó hacer daño desde todos los sectores de la cancha para lograr acorralar al equipo saudí

