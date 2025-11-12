La polémica por el "calcetín" que Apple vende como estuche para el iPhone por hasta $230

Video ¿Cuánto costará el lujoso salón de baile de Trump y quién lo pagará? Estos son algunos donantes

Apple y la firma japonesa de moda Issey Miyake anunciaron este martes el lanzamiento del "iPhone Pocket", un accesorio para llevar y guardar el iPhone y otros dispositivos electrónicos pequeños, colgando de la mano o el hombro, hecho de tela y en distintos colores vivos, a precios de cientos de dólares.

"El iPhone Pocket tiene una estructura abierta acanalada con las cualidades de los plisados originales de ISSEY MIYAKE" indica Apple, con un diseño para cubrir al teléfono por completo y expandible para adaptarse a otros artículos cotidianos de los usuarios.

El producto en su versión de correa corta tiene 8 colores —amarillo, naranja, morado, magenta, turquesa, azul oscuro, marrón y negro— mientras que el de correa larga tiene tres colores, azul oscuro, marron y negro.

Según Apple, es una "edición limitada", y se venderá desde 149.95 dólares el estuche de correa corta, y en 229.95 dólares el de correa larga.

Issey Miyake era la marca diseñadora de los emblemáticos suéteres negro cuello de tortuga que solía vestir Steve Jobs, uno de los confundadores de Apple, hasta su muerte en 2011.

La controversia con el iPhone Pocket, como con muchos de los productos de Apple, ya ha surgido por el precio del estuche o lo que representa, prestándose además para memes en redes sociales.

Un usuario de X lo calificó como "pagar 230 dólares por una media cortada", mientras que Varun Mayya, un influencer con 1.2 millones de seguidores en Instagram especialista en tecnología e inteligencia artificial, consideró que con este producto "Apple prueba que tiene una marca tan fuerte que puede venderte casi cualquier cosa. No te vende un estuche sino una sensación de lujo".

Uno de los memes más compartidos por la llegada del estuche de tela lo compara con el traje de baño de una pieza —el llamado Mankini— del personaje Borat en la película homónima de 2006, interpretado por Sacha Baron Cohen

El consultor y analista de redes sociales Matt Navara declaró a la BBC que el precio parecía estar menos relacionado con la "funcionalidad" y más con la "forma, la marca y la exclusividad".

"Este tipo de precios no es nuevo en el mundo de la moda de lujo o las colaboraciones con diseñadores", afirmó. "Pero para la mayoría de los consumidores, parece que Apple está poniendo a prueba los límites de la lealtad a la marca".

El estuche de tela recuerda a las iPod Socks vendidas en la década del 2000, estuches de tela como una pequeña media, coloridas, donde podía guardarse el iPod, y vendidas por casi 30 dólares.

