Taylor Swift y Travis Kelce anuncian que están comprometidos: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”

Una de las parejas más famosas de Estados Unidos, Taylor Swift y Travis Kelce, anunciaron este martes que están comprometidos.

En una publicación conjunta de cinco fotos en Instagram, la superestrella del pop y el jugador de fútbol americano revelaron su compromiso, la culminación de un noviazgo que, durante dos años, ha emocionado y fascinado a millones de personas en todo el mundo, pero sobre todo a los Swifties, la enorme y apasionada base de fans de la cantante.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”, indica el pie de foto, acompañado de un emoji de dinamita.

Kelce ya era un famoso jugador de fútbol americano cuando se conocieron —estrella de los Kansas City Chiefs y campeón del Super Bowl—, pero el nivel de fama único de Swift lo catapultó a una órbita completamente distinta.

Su relación ha sido documentada en innumerables imágenes de Swift celebrando en partidos de los Chiefs y en videos de fans que captaban a Kelce bailando en los conciertos de la gira Eras de Swift alrededor del mundo.

Algunos especularon, sin pruebas, que la relación no era genuina, sino una estratagema para ganar más fama; incluso hubo quienes teorizaron que era un plan para influir en las elecciones de EEUU.

No está claro cuándo ni dónde se comprometieron.

Han pasado apenas dos semanas desde que Swift —y Kelce— provocaron un nuevo frenesí mediático con el anuncio de un álbum, The Life of a Showgirl. Kelce y su hermano, el exjugador de los Philadelphia Eagles Jason Kelce, ayudaron en el lanzamiento, invitando a Swift a su podcast habitualmente centrado en el fútbol americano, New Heights.

Durante el episodio, ella comparó su carrera con la de su ahora prometido, diciendo que ambos trabajos consistían en “entretener a la gente durante tres horas en estadios de la NFL”.

