Tiroteo hoy: Hombre armado entra disparando a escuela en Tailandia pero es arrestado por la policía

Este miércoles 11 de febrero 2026 se reportó un tiroteo en una escuela de Tailandia. La policía disparó contra un hombre armado que abrió fuego dentro de la institución educativa, según informaron autoridades. El hombre terminó siendo arrestado.

"La policía disparó contra el sospechoso del tiroteo de Hat Yai", declaró la Oficina Central de Investigación de Tailandia en un comunicado citado por la AFP, tras haber informado previamente de su muerte.

El sospechoso entró en la escuela Phatong Prathan Khiriwat en estado de agitación y portando un arma, indicó el gobierno provincial de Songkhla en un comunicado, añadiendo que no se reportaron víctimas.

Poco después de su entrada, se oyeron entre dos y tres disparos, según informó el gobierno provincial.

Todos los presentes en la escuela se encontraban a salvo y el sospechoso terminó siendo arrestado, según informó la policía nacional en un comunicado.

Una administradora de la escuela declaró a la AFP que se encontraba en el lugar y que estaba demasiado asustada para hablar antes de colgar.

La agencia EFE había reportado que el hombre retuvo a profesores y estudiantes como rehenes. El incidente ocurrió sobre las 4:45 pm (hora local).