El hombre condenado a 558 días de cárcel por gritarle a un juez cinco veces que le "besara el trasero"

Un juez en Michigan sentenció a 558 días de cárcel a un acusado que le dijo “besa mi trasero” y le lanzó otros insultos durante su audiencia.

El juez Cedric Simpson, de la Corte de Distrito en el Condado de Washtenaw, Michigan,falló contra Darrell Jarrell, quien comparecía por un cargo menor de allanamiento de morada.

De acuerdo con la grabación de la audiencia, que se volvió viral en las redes sociales, el incidente ocurrió ante la molestia de Jarrell por la fecha en la que había sido fijada su próxima audiencia.

El juez la había programado para principios de septiembre.

A partir de ese momento, Jarrell dijo que estaba “cansado” de vivir en Michigan y que estaba “listo para abandonar el estado lo más pronto posible”.

“Ustedes pueden girar una orden y mientras yo no vuelva, puede solo besar mi trasero”, dijo el acusado.

Ante la expresión, el juez intentó interrumpir a Darrell para explicarle la situación, pero en lugar de escuchar al juez, Darrell comenzó a lanzar otras ofensas al juez.

Al proferir el primer insulto, el juez le dijo que la ofensa era considerada un desacato judicial y le dictó una primera sentencia de 93 días en prisión.

Darrell lanzó ofensas al juez en cinco ocasiones más, mientras era escoltado por un oficial hacia afuera de la corte, por las que el juez le dictó sentencias adicionales de 93 días por cada insulto.

La sentencia final por los desacatos quedó en 558 días de cárcel.

Expertos consideran correcta la reacción del juez

Tras la viralización del incidente en internet, usuarios reaccionaron con humor y sorpresa a las medidas impuestas por Simpson contra Darrell.

Expertos también opinaron que la reacción del juez fue la adecuada para retomar el orden en la sala.

“Fue algo excesivo; pero al mismo tiempo, el juez necesitaba hacer algo para tomar el control de la corte”, dijo Joey Jackson, analista legal de CNN.

Juez Simpson se ha convertido en una sensación viral

El juez Simpson se ha convertido en una figura popular en las redes sociales luego de que su estilo de cero tolerancia ganó notoriedad en internet.

Por ejemplo, en abril un video de una audiencia también se volvió viral luego de que Simpson sorprendió a un individuo cuya licencia había sido revocada conectándose por Zoom a la sesión detrás del volante.

Simpson le preguntó al hombre si se encontraba manejando al momento de la audiencia. El hombre reaccionó con sorpresa a la observación del juez.

Tras el incidente, Simpson revocó la fianza fijada al individuo y le ordenó reportarse a la prisión local.

