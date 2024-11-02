Por qué el sacrificio de una ardilla 'influencer' desató una polémica en Nueva York

Video 50 ardillas viven en su patio: lo transformó en un restaurante para ellas y lo presume en TikTok

El sacrificio de una ardilla que se había convertido en una sensación en las redes sociales desató una polémica en Nueva York luego de que su propietario denunció las acciones de las agencias de cuidado animal que la mataron.

De acuerdo con reportes, la ardilla, conocida como Peanut por miles de sus seguidores en TikTok, Instagram y otras plataformas, fue sacrificada el miércoles luego de que autoridades en Nueva York de conservación animal la confiscaron.

También confiscaron un mapache llamado Fred de la casa en la ciudad rural de Pine City de su propietario, Mark Longo, también popular en las redes sociales por su trabajo de protección animal. El mapache también fue sacrificado.

Las autoridades dijeron que los sacrificios fueron llevados a cabo para investigar si lo animales tenían rabia luego de que la ardilla mordió a un funcionario.

“Honestamente, esto todavía me parece un poco surrealista, que el estado en el que vivo en realidad me atacó y se llevó a dos de los animales más queridos de este planeta, ni siquiera los puso en cuarentena. Los sacaron de mi casa y simplemente los mataron”, dijo Longo.

Longo dice que autoridades confiscaron a los animales tras una redada

Longo dijo en una publicación en Instagram este viernes que Peanut y Fred fueron sacrificados por el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, en inglés) luego de la redada.

La redada fue llevada a cabo luego de que la agencia recibió quejas de que se mantenía vida silvestre de manera ilegal y potencialmente insegura en la casa de Longo, de acuerdo con las autoridades.

La ley estatal exige que las personas obtengan una licencia si desean poseer un animal salvaje. Longo ha dicho que estaba en el proceso de que Peanut, también conocido como P'Nut o PNUT, fuera certificado como animal educativo.

DEC y el Departamento de Salud del condado de Chemung informaron en un comunicado que la presencia de ambos animales creaban “la posibilidad de exposición humana a la rabia”.

“Además, una persona implicada en la investigación fue mordida por la ardilla. Para realizar pruebas de rabia, ambos animales fueron sacrificados”, dijeron las agencias en un comunicado, informó CBS News en Nueva York.

Las agencias urgieron a quienes hayan tenido contacto con los animales a consultar con un médico.

El sábado Longo dijo que no vio a Peanut morder a nadie durante lo que describió como una búsqueda intensa en su casa que se prolongó por horas. Las autoridades no han hablado con él desde que abandonaron la propiedad, dijo.

El propietario de la ardilla la acogió después de que quedó “huérfana”

Longo dijo que comenzó a cuidar a Peanut después de que la madre del animal fue atropellada por un automóvil en la ciudad de Nueva York hace siete años.

Decenas de miles de usuarios de Instagram, TikTok y otras plataformas de redes sociales se enamoraron del animal que regularmente aparecía con Longo en videos luciendo pequeños sombreros, haciendo trucos y mordisqueando waffles que sostenía entre sus pequeñas patas.

Longo dijo que dejaron a Fred, el mapache, en su puerta hace unos meses. Después de ayudar al animal a recuperarse de las heridas, dijo Longo, él y su esposa planeaban liberar a la criatura en el bosque.

Longo y su esposa, Daniela, abrieron el Santuario de animales de granja P'Nuts Freedom en abril de 2023. Ahora alberga alrededor de 300 animales, incluidos caballos, cabras y alpacas, dijo Longo.

Legislador estatal propone la 'Ley Peanut' para proteger a animales

Tras la polémica, el legislador estatal de Nueva York Jake Blumencranz propuso la creación y aprobación de la "Ley Peanut para la Protección Animal" que establecería un periodo de espera de 72 horas para que las agencias puedan proceder al sacrificio de animales confiscados.

Blumencranz dijo que la legislación también daría protecciones adicionales a santuarios animales como el que Longo y su esposa fundaron para proteger animales.

"Lo que le pasó a Peanut fue una tragedia", dijo el legislador en una publicación en Instagram. "Y este evento debe ser investigado".

