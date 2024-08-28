Video Nacional despide a Juan Izquierdo usando sus palabras cuando llegó al club

El futbolista uruguayo Juan Izquierdo, quien se desvaneció sobre la cancha la semana pasada durante un partido de la Copa Libertadores en Brasil, falleció el martes, informaron su club Nacional y el órgano rector del fútbol en Sudamérica.

El zaguero había recibido tratamiento desde el jueves, el mismo día en que su equipo cayó por 2-0 ante el local São Paulo para quedar fuera del torneo sudamericano.

PUBLICIDAD

Izquierdo llegó al Hospital Albert Einstein, en el sur de São Paulo, con un paro cardíaco y requirió de maniobras de resucitación tras desplomarse sobre la cancha del Estadio Morumbi por una arritmia.

“Sufrió una muerte cerebral tras un paro cardiorrespiratorio relacionado con su arritmia cardiaca”, informó la clínica el martes por la noche.

Club Nacional lamenta el deceso del jugador tras repentino desvanecimiento

Aficionados colocan un ramo de flores ante un foto del futbolista uruguayo Juan Izquierdo en la sede del club Nacional, el miércoles 28 de agosto de 2024, en Montevideo. Izquierdo falleció el martes en un hospital de Brasil, cinco días después de colapsar durante un partido de la Copa Libertadores. (AP Foto/Matilde Campodónico) Imagen Matilde Campodónico/AP

El club Nacional dio a conocer el deceso “con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones”.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados”, añadió el equipo de Montevideo, sin dar más detalles sobre el fallecimiento. “Todo Nacional está de luto por su pérdida irreparable”.

La Fuerza Aérea de Uruguay informó que uno de sus aviones trasladará el miércoles al futbolista fallecido junto a su familia desde São Paulo hacia Montevideo, en una misión de repatriación que deberá durar ocho horas.

La esposa del jugador, identificada solo como Selena, se despidió con un sentido mensaje publicado en las redes sociales de Izquierdo, con quien tiene dos hijos, entre ellos un bebé que nació pocos días antes del fatal incidente.

“Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida”, escribió. “Para mucho Juan Izquierdo, para mí Juanma, mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional. Hoy una parte de mí muere con vos”.

Futbolistas envían condolencias a la familia de Juan Izquierdo

Decenas de futbolistas alrededor del mundo también brindaron sus condolencias.

PUBLICIDAD

“Dolor, tristeza, difícil de explicar. Que en paz descanses y mucha fuerza para tu familia y amigos”, escribió Luis Suárez, el goleador histórico de la selección de Uruguay y actual jugador del Inter Miami en la MLS.

Mateo Antoni, compañero de Izquierdo en el Nacional y con quien solía compartir habitación en las concentraciones del club, compartió una emotiva carta en la que recordó algunas anécdotas de cuando compartían dormitorio.

“Me ayudaste, me aconsejaste, me apadrinaste, me exigiste, me puteaste (insultaste), me abrazaste, me reíste. Me tantas cosas que no me da para describir lo excelente persona que fuiste conmigo”, dijo.

La CONMEBOL, organismo que rige el fútbol en la región, rindió también un homenaje póstumo a Izquierdo.

Alejandro Domínguez, presidente del organismo, dijo que lamentaba los hechos.

“El fútbol sudamericano está de luto”, añadió Domínguez. “Mis condolencias al Club Nacional de Uruguay y para todos sus seres queridos”.

La Asociación Uruguaya de Fútbol, por su parte, declaró luto oficial del fútbol uruguayo hasta el próximo domingo, incluido, y anunció la suspensión de todas las actividades competitivas organizada bajo su paraguas para el periodo ante “tan dolorosa e inesperada pérdida”.

“Con enorme dolor despedimos a un querido miembro del fútbol uruguayo. Juan Izquierdo fue un jugador activo, comprometido y una persona de familia y amigos”, señaló el Comité Ejecutivo de la entidad en un comunicado, al agregar que el zaguero será recordado como un “ejemplo de los más altos valores de nuestro deporte".

PUBLICIDAD

La AUF ya había suspendido las actividades en la primera y segunda división previstas para el fin de semana y las reprogramó para jugarse entre este martes y el jueves, que igualmente fueron aplazadas a inicios de semana a raíz del empeoramiento del estado de salud de Izquierdo.

La historia de Izquierdo en el fútbol latinoamericano

Nacido en Montevideo en 1997, Izquierdo debutó en primera en el club Cerro de su ciudad y pasó por Peñarol y Wanderers antes de emigrar al San Luis de México.

Volvió para vestir la camiseta de Nacional en 2022 y regresó a este en 2024 tras un breve paso por el Liverpool uruguayo.

Fue una de las figuras de Liverpool en la campaña que les llevó al título nacional en 2023, el primero del club en más de un siglo.

En su vuelta a Nacional, Izquierdo pugnaba la titularidad con el veterano Sebastián Coates, integrante de la selección nacional. Disputó 23 partidos este año y anotó un gol.

Mira también: