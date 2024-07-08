Qué hay detrás de los cambios en el movimiento del núcleo de la Tierra (y qué implica para la humanidad)

Video Descubren un enorme 'río' de hierro en el núcleo del planeta Tierra

En el centro de la Tierra subyace un esfera metálica cuya rotación es independiente de la del planeta, como un círculo que gira dentro de otro más grande.

Este misterioso movimiento en el núcleo de la Tierra ha intrigado a la comunidad científica desde que fue descubierto por el sismólogo danés Inge Lehmann en 1936.

El movimiento y sus características, como su velocidad y dirección, han estado en el centro de un debate científico por décadas.

Numerosos hallazgos recientes indican que la rotación del núcleo ha sufrido variaciones dramáticas en años recientes, aunque los científicos aún no logran un consenso sobre lo que ocasiona dichos cambios ni sobre sus implicaciones.

Parte del problema al momento de analizar el núcleo es que es imposible de observar directamente o tomar muestras.

Los sismólogos han logrado obtener información acerca del movimiento en el centro de la Tierra al examinar las ondas generadas por grandes sismos que se originan en esa área.

Las variaciones en el comportamiento de las ondas de intensidad similar que pasaron por el núcleo en momentos distintos permitieron a los científicos medir los cambios en la posición del centro metálico y calcular su rotación.

Hallazgos recientes sobre el núcleo

Los cambios en la rotación del núcleo han sido analizados desde las décadas de 1970 y 1980, pero no fue sino hasta 1990 que la evidencia sismológica fue difundida, dijo a la cadena CNN la doctora Lauren Waszek, profesora de ciencias físicas en la Universidad James Cook en Australia.

Ante las dificultades de establecer con precisión observaciones sobre el núcleo, los hallazgos subsiguientes no lograron establecer un consenso sobre el ritmo de la rotación ni su dirección.

Pero un modelo propuesto en el 2023 describe un núcleo que en el pasado giraba más rápido que la Tierra misma, pero ahora se movía más despacio.

El reporte difundido en la revista científica Nature Geoscience en enero de 2023, establece que el núcleo se había ralentizado aún más hasta que comenzó a moverse en reversa en relación con los fluidos que se mueven en su capa.

En aquel momento, algunos expertos sostuvieron que se requerían más datos para sustentar esas conclusiones, y ahora un equipo de científicos difundió hallazgos que respaldan la hipótesis de 2023.

En un artículo publicado en la revista científica Nature, los científicos no sólo confirmaron la ralentización del núcleo, sino que reiteran que la desaceleración forma parte de un patrón de variaciones que ocurren cada 70 años.

El doctor John Vidale, coautor del estudio más reciente y decano de ciencias de la Tierra en la Escuela Dornsife de Letras, Artes y Ciencias en la Universidad del Sur de California, dijo que los nuevos hallazgos confirman esa hipótesis.

Vidale agregó que la conclusión de que el núcleo varía en su rotación cada 70 años fue posible al analizar puntos específicos en los que se había registrado actividad sísmica entre 1991 y 2023 desde las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en el Atlántico, hasta la zona más austral de Sudamérica.

Efectos en el campo magnético terrestre

Aunque algunos expertos aún sostienen que se requiere más evidencia para establecer con claridad las dinámicas del movimiento del núcleo, otros científicos dicen que el campo magnético de la Tierra podría tener relación con esta rotación.

El núcleo sólido metálico de la Tierra se encuentra enterrado a alrededor de 3,220 millas hacia adentro del planeta. Alrededor del núcleo se encuentra una capa exterior de metal líquido.

El núcleo está compuesto principalmente de hierro y níquel y se estima que es tan caliente como la superficie del Sol, unos 9,800 grados Fahrenheit.

El campo magnético de la Tierra tira de esta esfera metálica caliente, haciéndola girar. Al mismo tiempo, la gravedad y su flujo de fluidos en las capas exteriores también impactan al núcleo.

Vidale agregó que a lo largo de las décadas estas dinámicas magnéticas ocasionan variaciones en la velocidad rotacional del núcleo.

Los impactos de los fluidos metálicos en la capa exterior del núcleo genera corrientes eléctricas que activan el campo magnético de la Tierra, lo que sirve de protección al planeta de la mortal radiación solar.

Aunque aún se desconoce los efectos directos del núcleo en el campo magnético, científicos reportaron en el 2023 que una rotación más lenta del núcleo podría impactar dicho campo y acortar la duración de un día.

Sin embargo, Vidale dijo que los cambios en la rotación del núcleo son casi imperceptibles para la población en la superficie de la Tierra.

Cuando el núcleo se mueve más rápido, el manto también se acelera. Esto hace que la rotación de la Tierra sea más rápida y la duración del día se acorta. Pero estos cambios rotacionales duran milésimas de segundo en un día, dijo Vidale.

Los científicos estudian el núcleo de la Tierra para entender cómo está formado el interior del planeta y cómo su actividad se conecta con las capas subsiguientes.

“Metodologías nuevas y en proceso de creación serán centrales para responder las preguntas existentes acerca del núcleo de la Tierra, incluyendo su rotación”, agregó Waszek, académica australiana.

