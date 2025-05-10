Por qué el Día de la Madres en EEUU es el segundo domingo de mayo

Los orígenes de la celebración del Día de las Madres en Estados Unidos cada segundo domingo de mayo datan de más de 100 años.

De acuerdo con información oficial, una mujer llamada Anna María Jarvis, nacida en plena Guerra Civil en Webster, Virginia Occidental, el 1 de mayo de 1864, fue la responsable de que Estados Unidos instituyera de forma oficial la celebración del Día de las Madres en mayo.

Según un artículo en la página oficial del Servicio de Parques Nacionales, Jarvis se inspiró en el trabajo que su madre hizo en el tiempo de la Guerra Civil estadounidense para organizar programas de salud pública y “reducir la brecha” en las fuerzas combatientes del Sur y del Norte.

La madre de Jarvis, de nombre Ann, fundó espacios de ayuda llamados Clubes de Trabajo del Día de las Madres.

“Estos clubes atendían a soldados enfermos y heridos de ambos bandos”, dice el artículo en el sitio web oficial.

La mujer además coordinó la realización de un evento llamado "Día de la Amistad de las Madres" tras el fin de la guerra.

“Fomentando la amistad entre las madres de exsoldados de la Unión y la Confederación”, dice el artículo.

Anna María Jarvis promovió la instauración oficial de un día para la madres de EEUU

Inspirada por el trabajo que su madre llevó a cabo para reconocer el trabajo de las madres en Estados Unidos, Jarvis promovió la instauración oficial del Día de la Madres a nivel nacional.

“El primer servicio religioso formal del Día de la Madre se celebró el 10 de mayo de 1908 en la Iglesia Metodista Episcopal Andrews de Grafton, Virginia Occidental”.

Aunque Jarvis no asistió a ese evento, ella sí participó en otro ese mismo día en Filadelfia en un evento del Día de las Madres organizado por los grandes almacenes Wanamaker's.

“Sin embargo, envió 500 claveles blancos a la Iglesia Metodista Episcopal Andrews para los asistentes”, dice la página oficial.

Luego promovió una campaña de envío de cartas a dueños de negocios, políticos, ministros y periodistas en todo Estados Unidos para crear el día oficial.

“Su persistencia dio sus frutos: el presidente Woodrow Wilson designó el Día de la Madre como feriado nacional en 1914, declarándolo una ‘expresión pública de amor y reverencia por las madres de nuestro país’”, dice el artículo.

La lucha de Jarvis contra el abuso de negocios a raíz de la celebración

Al percatarse de que los negocios subían los precios de algunos productos para aprovechar el Día de las Madres, Jarvis criticó la práctica “argumentando que las tarjetas estandarizadas eran la antítesis del espíritu del Día de la Madre”.

“Le enfurecía que la gente se lucrara con la festividad que ella creó, y preguntaba: ‘¿Qué harán para derrotar a charlatanes, bandidos, piratas, mafiosos, secuestradores y demás termitas que socavarían con su codicia uno de los movimientos y celebraciones más nobles, auténticos y auténticos?’”, dice el texto.

