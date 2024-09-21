El gato extraviado que viajó 900 millas de Wyoming a California para reencontrarse con sus dueños

Video Crisis en refugios de animales de Dallas tras las tormentas: perros y gatos buscan hogar o serán dormidos

Un gato gris que sus dueños habían dado por perdido tras extraviarse en una visita al bosque en Yellowstone logró algo que parecía imposible: recorrió cientos de millas desde Wyoming hasta California, donde vivía con sus propietarios.

Pero sigue siendo un misterio cómo el felino llamado Rayne Beau —homófono de “rainbow” o arcoíris en español— regresó a casa dos meses después de haberse extraviado en el Parque Nacional de Yellowstone durante una acampada de verano.

PUBLICIDAD

Benny y Susanne Anguiano y sus dos gatos llegaron al parque de casas rodantes Fishing Bridge de Yellowstone el 4 de junio, el primer viaje que hacían los felinos a un bosque.

Pero poco después de que arribaron, Rayne Beau se asustó y echó a correr hacia los árboles cercanos.

La pareja lo buscó durante cuatro días e incluso le dejó al aire libre sus golosinas y juguetes favoritos. Cuando por fin tuvieron que volver a Salinas, California, el 8 de junio, Susanne Anguiano dijo que se sentía destrozada, pero nunca perdió la esperanza de encontrarlo.

“Estábamos entrando al desierto de Nevada y, de repente, vi un arcoíris doble. Le tomé una foto y pensé: eso es una señal. Es una señal de que nuestro arcoíris va a estar bien”, dijo AP.

En agosto, los Anguiano recibieron una noticia asombrosa cuando una empresa de microchips les envió un mensaje informándoles que su gato se encontraba en la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (SPCA, por sus siglas en inglés) de Roseville, California, a casi 900 millas de Yellowstone. Estaba a tan sólo unas 200 millas de su casa en Salinas.

Una mujer que vio por primera vez a Rayne Beau deambulando por las calles de Roseville, una ciudad del norte de California, le dio comida y agua hasta que lo atrapó el 3 de agosto y lo llevó a la sede local de la SPCA.

Al día siguiente, los Anguiano manejaron hasta Roseville y recogieron a su gato, que había perdido 6 libras.

“Creo sinceramente que hizo ese viaje casi por sí solo. Sus patas estaban sumamente maltratadas. Perdió el 40% de su peso corporal, tenía niveles realmente bajos de proteína debido a una nutrición inadecuada. Nadie lo había cuidado”, explica Susanne Anguiano.

PUBLICIDAD

El misterio de cómo regresó el gato hasta California

La pareja sigue sin saber cómo su gato llegó a Roseville, pero creen que intentaba volver a casa. Se han puesto en contacto con los medios de comunicación con la esperanza de averiguar qué pasó.

Benny Anguiano dijo que, además de ponerles microchips a sus gatos, ahora también les han colocado AirTags -dispositivos localizadores de Apple- a dos de ellos, y a Rayne Beau le han puesto un geolocalizador.

A los gatos les encanta viajar en la casa rodante y mirar por sus grandes ventanillas, desde las cuales observan a ciervos, ardillas y otros animales. Pero por ahora la familia dice que no está preparada para volver a viajar con sus mascotas, señaló.

“Perderlo nos dejó una sensación muy fea”, dijo Benny Anguiano. “Tendremos que practicar acampar en casa y acampar en la entrada para que se acostumbre”.

De acuerdo con la Asociación Americana de Médicos Veterinarios unos 10 millones de perros y gatos se extravían o son robados en Estados Unidos anualmente.

“Las estadísticas muestran que una de cada tres mascotas se perderá en algún momento de sus vidas, pero los gatos y perros con microchips registrados tienen muchas más probabilidades de experimentar un feliz reencuentro con sus queridas familias”, sostuvo el organismo en un comunicado emitido en agosto.