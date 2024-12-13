Por qué el fabricante de termos Stanley retirará del mercado 2.6 millones de sus productos

Video Cuestionan presencia de plomo en vasos Stanley por riesgos para la salud: la empresa dice que son seguros

El fabricante de termos Stanley retirará del mercado alrededor de 2.6 millones de termos de viaje de acero inoxidable con acción de gatillo debido a un posible riesgo de quemaduras.

La compañía explicó que las roscas de la tapa de la botella pueden encogerse cuando se exponen al calor y a la fuerza, lo que hace que la tapa se desprenda durante su uso y pueda causar riesgo de quemaduras.

Los modelos que serán retirados del mercado son Switchback y Trigger Action, termos diseñados para ser utilizados durante viajes.

En particular serán retiradas las variedades de 12 y 16 onzas de las tazas Switchback. Para el modelo Trigger Action serán sacados de la venta los termos de 12, 16 y 20 onzas, según Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor, una agencia federal de Estados Unidos.

Reportan usuarios del termo con quemaduras por las fallas

Stanley ha recibido 91 reportes a nivel mundial — 16 de ellos en Estados Unidos — de tapas de los termos retirados que se desprendieron durante su uso, provocando 38 lesiones por quemaduras a nivel mundial, incluyendo dos en Estados Unidos.

En total, 11 consumidores necesitaron atención médica en todo el mundo.

La firma indicó que la retirada incluye tazas de doble capa vendidas en una variedad de colores incluyendo blanco, negro y verde, en tamaños de 12. 16 y 20 onzas, con una tapa de polipropileno. El logo de Stanley aparece en la parte frontal e inferior del producto.

Los termos se vendieron en la web de Amazon y en Walmart, Dick’s Sporting Goods, Target y otras tiendas a nivel nacional y online entre junio de 2016 y diciembre de 2024 a precios que oscilan entre los 20 y los 50 dólares, dependiendo del modelo.

Se aconseja a los consumidores que dejen de usar inmediatamente los productos retirados. Pueden contactar a Stanley para recibir una tapa de reemplazo gratuita, incluyendo el envío.

Los consumidores pueden llamar al 866-792-5445 de 8 a. m. a 5 p. m. ET de lunes a viernes o visitar www.Stanley1913TMrecall.expertinquiry.com, o visite www.stanley1913.com y hacer clic en el enlace correspondiente para enviar un reclamo u obtener más información.

