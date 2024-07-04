Tres humanos conviviendo con un cerdo: lo que revela la muestra de arte rupestre más antigua jamás encontrada en el mundo

El ejemplo más antiguo de arte rupestre representativo, que muestra unos humanos conviviendo con un cerdo, fue descubierto en la isla de Célebes, en Indonesia por científicos australianos e indonesios.

La pintura rupestre de un cerdo silvestre y tres figuras semejantes a los humanos tiene al menos 51,200 años de antigüedad, más de 5,000 años mayor que el ejemplar más antiguo que había sido encontrado.

El descubrimiento da nuevas luces sobre el momento en el que los seres humanos comenzaron a mostrar capacidad para el pensamiento creativo.

Descubrimiento de arte rupestre en Indonesia modifica idea de evolución humana

El profesor Maxime Aubert, de la Universidad Griffith, dijo a la BBC que el descubrimiento podría cambiar las ideas actuales sobre la evolución humana.

“La pintura cuenta una historia compleja. Es la evidencia más antigua que tenemos de narración. Muestra que los humanos en ese tiempo tenían la capacidad de pensar en términos abstractos”, dijo el académico.

La pintura muestra un cerdo de pie con su hocico parcialmente abierto y al menos tres figuras semejantes a las de los humanos.

La figura del humano más grande tiene ambos brazos extendidos y parece sujetar una vara.

La segunda aparece inmediatamente frente al cerdo con su cabeza enseguida del hocico del animal. También parece sujetar un palo, con el cual aparenta tocar la garganta del cerdo con uno de sus extremos.

Por último, la tercera figura humana parece estar de cabeza, con sus piernas hacia arriba y abiertas hacia afuera. Aparece con una mano hacia el frente y aparentemente toca la cabeza del puerco.

El equipo de científicos fue encabezado por Adhi Agus Oktaviana, un científico indonesio enfocado en rocas de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Jakarta (BRIN, por sus siglas en inglés).

El experto dijo que la capacidad de narración era una parte crucial de la cultura humana primigenia en Indonesia desde un punto muy temprano de la historia.

“Los humanos probablemente han estado contando historias por mucho más tiempo que 51,200 años, pero como las palabras no se convierten en fósiles, solo podemos guiarnos por representaciones indirectas como las escenas en el arte - y el arte de Célebes es ahora la evidencia más antigua por mucho que sea conocida en la arqueología”, dijo.

Historia breve del arte rupestre

La primera evidencia de un dibujo rupestre fue encontrada en la Cueva de Blombos en el sur de África y es de una antigüedad de entre 75,000 y 100,000 años. Consiste de patrones geométricos.

Pero la nueva pintura, encontrada en la cueva de piedra caliza Leang Karampuang en la región Maros-Pangkep del sur de Célebes, muestra un tipo de arte representativo - una representación abstracta del mundo alrededor de la persona o las personas que la pintaron.

Por lo tanto representa una evolución en el proceso de pensamiento de nuestra especie que dio surgimiento al arte y la ciencia, indicaron expertos.

El doctor Henry Gee, editor senior de la revista científica Nature, donde fueron divulgados los hallazgos, dijo que ahora la pregunta recae en qué es lo que motivó este despertar en la raza humana.

“Algo aparenta haber ocurrido hace unos 50,000 años, poco después de que todas las otras especies humanas como los Neandertales y el llamado Hobbit murieron.

“Es muy romántico pensar que en cierto punto en el tiempo algo pasó en el cerebro humano, pero pienso que es más probable que haya ejemplos de arte representativo aún más antiguas”.

Podría haber ejemplares más antiguos en África

El profesor Chris Stringer del Museo de Historia Natural en Londres dijo que podría haber ejemplares de arte representativo antiguo en África, donde los seres humanos evolucionaron primero, pero aún no han sido encontrados.

“Este hallazgo refuerza la idea de que el arte representativo fue producido primero en África, antes de 50,000 años, y el concepto se esparció conforme nuestra especie se esparció”.

Si esto es cierto, mucha mayor evidencia de otras áreas incluyendo África aún deben surgir, agregó.

“Obviamente esta estimación de antigüedad es trabajo en un panel y en un sitio - con un poco de suerte más hallazgos serán hechos en otros sitios para confirmar este hallazgo aparentemente crucial”.

La estimación de la antigüedad del arte en Célebes fue posible a través de un método que consiste en cortar cantidades minúsculas del arte utilizando un láser. Esto permite a los investigadores estudiar diferentes partes de la muestra en mayor detalle y, con ello, determinar una fecha más precisa de antigüedad.

Conforme este nuevo método se vuelva más popular, varios sitios con arte rupestre alrededor del mundo podrían reajustar sus fechas de antigüedad, lo que posiblemente amplíe aún más la fecha en que surgió el arte representativo.

Hasta hace 10 años, la única evidencia que se tenía de arte rupestre había sido encontrada en España y el sur de Francia. Eso llevó a algunos a pensar que la explosión creativa que derivó en el arte y la ciencia como las conocemos hoy había comenzado en Europa.

Pero el descubrimiento de las siluetas dibujadas de manos humanas en el sur de Célebes en el 2014 rompió esa creencia.

Luego en noviembre de 2018, en la cueva de Lubang Jeriji Saléh en la isla de Borneo en Indonesia científicos encontraron lo que se consideró en aquel momento el arte representativo más antiguo, con 40,000 años de antigüedad, que mostraba un animal desconocido.

El profesor Adam Brumm de la Universidad Griffith dijo que los nuevos hallazgos en Indonesia de arte rupestre dan nuevas luces sobre el rol que juega la narración en la historia del arte.

“Es notable que el arte rupestre más antiguo que hemos encontrado en Célebes hasta ahora consiste en escenas reconocibles: esto es, pinturas que muestran humanos y animales interactuando en tal forma que podemos inferir que el artista intentaba comunicar una narrativa de cierto tipo - una historia”, declaró.

