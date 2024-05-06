Encuentran viva a Eleia María Torres, la bebé hispana desaparecida en Nuevo México luego de que mataran a su madre en un parque

Video El momento en el que la policía recupera una bebé secuestrada tras horas de dramática búsqueda

Autoridades de Nuevo México localizaron este lunes con vida Eleia María Torres, una bebé de 10 meses que se cree que había raptada por la misma persona que habría asesinado a su madre, a otra mujer y que también habría disparó contra su hermanita de 5 años.

De acuerdo con el comunicado, hay una persona detenida.

PUBLICIDAD

"Eleia María Torres, de 10 meses, ha sido encontrada viva y el sospechoso está bajo custodia", anunció la oficina local del FBI en Albuquerque en un breve comunicado de prensa.

El texto no ofreció otros detalles sobre la condición de la niña ni identificó al sospechoso de inmediato.

La Policía Estatal de Nueva México había pedido ayuda para encontrar a la pequeña de 10 meses.

Eleia María Torres, 10 meses. Imagen Policía Estatal de Nuevo México/Facebook

Qué pasó

El viernes, a las 4:26 pm la Policía de Clovis, Nuevo México, recibió una llamada de una persona que decía haber encontrado los cuerpos de dos mujeres, al parecer muertas, en el parque Ned Houk, ubicado a unas cinco millas al norte de Clovis.

En el lugar encontraron los cuerpos de dos mujeres, que la policía identificó como Samantha Cisneros y Taryn Allen, ambas de 23 años y de Texico, Nuevo México. Tenían heridas de bala.

Además, encontraron a una niña de cinco años con una herida de bala en la cabeza, que fue transferida a Lubbock, Texas.

Pero en el parque también encontraron una sillita de auto para bebés, un coche y un biberón, por lo que sospecharon que podía haber habido también un bebé implicado en el accidente.

Tras las primeras investigaciones y después de haber contactado a los familiares de las víctimas, las autoridades supieron que Cisneros era la madre de las dos niñas, la pequeña de 5 años herida en la cabeza y también de Eleia María Torres.



Mira también: