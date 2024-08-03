El misterioso hallazgo de una mujer estadounidense encadenada a un árbol en India

Video Hasta en la India festejan la Copa América de Messi

El hallazgo de una mujer estadounidense encadenada a un árbol en estado famélico y gritando en una comunidad en India está envuelto en el misterio.

La mujer, identificada como Lalita Kayi, de 50 años, fue encontrada en una zona selvática en la zona oeste del estado de Maharashtra.

Kayi fue ubicada luego de que cuidadores de ovejas escucharon sus gritos de ayuda, de acuerdo con reportes.

Uno de los individuos que la escuchó dijo a BBC News que la mujer “estaba gritando fuertemente”.

Ellos reportaron a la Policía que la mujer se encontraba encadenada al árbol. Las autoridades la trasladaron a un hospital, donde se encuentra en recuperación.

La reubican a un hospital psiquiátrico tras macabro hallazgo

El viernes fue trasladada a un hospital psiquiátrico para continuar con su tratamiento, de acuerdo con declaraciones de los doctores a la BBC.

En una declaración hecha por escrito a la Policía, la mujer dijo que su esposo la había encadenado al árbol y la abandonó en el sitio en medio de la selva para que muriera por falta de agua y comida.

Autoridades dijeron que encontraron que la mujer llevaba consigo un pasaporte que indicaba su nacionalidad estadounidense.

De acuerdo con la cadena CBS, las autoridades en India estaban en contacto con la embajada estadounidense sobre el caso.

También hallaron una identificación otorgada a ciudadanos de India donde se especifica que ella residía en el estado de Tamil Nadu, en el sur del país. La Policía emprendió una búsqueda en esa región para dar con el esposo de la mujer.

La mujer llevaba consigo dinero en moneda nacional india equivalente a unos 300 dólares, lo que llevó a la Policía a descartar el robo como el móvil de la situación.

En declaraciones a medios locales, Shivanand Bandekar, decano del Colegio Médico Goa, dijo que la mujer había sufrido heridas en una de sus piernas.

También dijo que se pensaba que podía padecer alguna enfermedad mental.

“No sabemos por cuánto tiempo no comió”, dijo el médico.

