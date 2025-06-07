Un condón de 200 años con arte erótico, en exhibición

Video Juguetes sexuales: guía para principiantes que desean disfrutar de una sexualidad plena y satisfactoria

El museo nacional de los Países Bajos tiene un nuevo objeto en exhibición que fusiona el arte con el famoso Barrio Rojo de Ámsterdam: un condón de casi 200 años de antigüedad, adornado con arte erótico.

El Rijksmuseum afirmó en un comunicado que el profiláctico lúdico, que se cree fue fabricado alrededor de 1830 a partir del apéndice de una oveja, "representa tanto el lado lúdico como el serio de la salud sexual".

"Muestra que el grabado tenía múltiples aplicaciones y ofrece una perspectiva sobre la sexualidad y la prostitución en el siglo XIX", agregó la institución.

Forma parte de una exposición llamada "¿Sexo Seguro?" sobre el trabajo sexual del siglo XIX que se inauguró el martes y la pieza se exhibirá hasta noviembre.

El condón, posiblemente un recuerdo de un burdel, está decorado con una imagen erótica de una monja y tres clérigos.

La frase "Esta es mi elección" está escrita a lo largo de la funda en francés.

Según el museo, esto es una referencia a la pintura de Pierre-Auguste Renoir "El Juicio de Paris", que representa al príncipe troyano Paris juzgando un concurso de belleza entre tres diosas.

Un condón antiguo pero "nunca usado"

La curadora del Rijksmuseum, Joyce Zelen, declaró a la BBC que cuando ella y su colega vieron el condón por primera vez en una subasta, se rieron. Pero que fueron los únicos que hicieron una oferta por él.

"Está en perfecto estado", afirmó la Sra. Zelen, explicando que fue analizado con luz ultravioleta.

La curadora dijo a la BBC que desde que empezó a ser exhibido, el museo se ha llenado de gente y que la respuesta ha sido asombrosa.

El condón se expone en el marco de una muestra sobre prostitución y sexualidad en el siglo XIX, explicó el Rijksmuseum.

El museo recordó que el preservativo pertenece a una época en la que el sexo estaba "lleno de miedos al embarazo no deseado y a enfermedades de transmisión sexual, sobre todo la sífilis".

La sala de pintura del museo tiene unos 750,000 grabados y dibujos.

"Es el primer ejemplo de un grabado en un condón en la colección del Rijksmuseum", señala el comunicado.

Con información de The Associated Press y AFP.

