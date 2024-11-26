Google Earth también ayudó a encontrar canales de riego mayas en Belice

Mucho antes de que los antiguos mayas construyeran templos, sus predecesores ya estaban modificando el paisaje de la península de Yucatán en Centroamérica.

Utilizando drones e imágenes de Google Earth, arqueólogos han descubierto una red de canales de tierra de 4,000 años de antigüedad en lo que ahora es Belice. Los hallazgos fueron publicados el viernes en la revista Science Advances.

“Las imágenes aéreas fueron cruciales para identificar este patrón realmente distintivo de canales lineales en zigzag” que se extienden por varias millas (kilómetros) a través de humedales, dijo la coautora del estudio, Eleanor Harrison-Buck de la Universidad de Nueva Hampshire.

Posteriormente el equipo realizó excavaciones en el Santuario de Vida Silvestre Crooked Tree de Belice. Los antiguos canales para peces, junto con estanques de retención, se utilizaban para encauzar y capturar especies de agua dulce como el bagre.

“Las puntas de flecha dentadas” encontradas cerca podrían haber sido atadas a palos y utilizadas para pescar, dijo la coautora del estudio, Marieka Brouwer Burg de la Universidad de Vermont.

Las redes de canales fueron construidas incluso hace unos 4,000 años por pueblos seminómadas en la llanura costera de Yucatán.

Según el estudio, los canales se utilizaron durante aproximadamente 1,000 años o más, incluyendo durante el periodo “formativo” en el que los mayas comenzaron a establecerse en aldeas agrícolas permanentes y empezó a surgir una cultura distintiva.

“Es realmente interesante ver modificaciones tan a gran escala del paisaje en una época tan antigua; muestra que la gente ya estaba construyendo cosas”, dijo la arqueóloga Claire Ebert de la Universidad de Pittsburgh, quien no participó en el estudio.

En el apogeo de la civilización maya, los pobladores de esta región construyeron templos, caminos, pirámides y otros monumentos. También desarrollaron sistemas complejos de escritura, matemáticas y astronomía.

Los científicos saben mucho más sobre esta era porque hay muchos más sitios arqueológicos significativos, dijo Ebert.

Estudio revela vínculo entre pueblos anteriores a los mayas en Centroamérica

Pero este nuevo estudio revela un vínculo entre los pueblos anteriores que habitaron esa región y la aparición posterior de la cultura maya.

Estos antiguos canales para la captura de peces podrían haber desempeñado un papel en ayudar a que las pirámides mayas posteriores se elevaran sobre la selva tropical de Yucatán.

“Esto muestra continuidad”, dijo el arqueólogo Jeremy Sabloff de la Universidad de Pensilvania, quien no formó parte de la investigación.

A nivel práctico, los canales para atrapar peces ayudaron a los primeros habitantes de la región a diversificar sus dietas y alimentar a una población en crecimiento, estableciendo una base para posteriormente alcanzar elevadas alturas culturales.

El hallazgo de estos canales ocurrió poco tiempo después de otro sorprendente descubrimiento relacionado con la cultura maya.

A finales de octubre, científicos revelaron el hallazgo de una ciudad maya milenaria que llamaron ‘Valeriana’.

De acuerdo con los investigadores podría ser el principal sitio arqueológico maya por número de estructuras después de Calakmul, que es considerado el más grande y que también se encuentra en Campeche.

De acuerdo con los expertos, 'Valeriana' puede haber albergado entre 30,000 y 50,000 personas en su apogeo, entre los años 750 y 850 d. C.

