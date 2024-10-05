Cómo es la nueva especie del misterioso "tiburón fantasma" recién descubierta

En un inicio, investigadores de Nueva Zelanda pensaron que un pez hallado cerca del mar de ese país con las características del misterioso "tiburón fantasma" era uno más de la conocida especie.

Pero al llevar a cabo análisis de la estructura genética y formológica del animal, los expertos del Instituto Nacional de Investigación Oceánica y Atmosférica de Nueva Zelanda (NIWA) se percataron de que habían encontrado una especie hasta ahora desconocida.

La nueva especie fue bautzada como Harriotta avia, en memoria de la doctora Brit Finucci, quien encabezó los estudio del pez.

“La Harriotta avia es única debido a su hocico alargado, estrecho y deprimido; trompa larga y delgada; ojos grandes; y aletas pectorales muy largas y anchas. Es de un hermoso color marrón chocolate”, dijo la doctora Finucci, quien encabezó la investigación.

Especímenes de la nueva especie fueron recolectados en la zona llamada Chatham Rise, frente a la costa neozelandesa.

La especie fue denominada Harriotta avia, en memoria de la abuela de la doctora Finucci, dijo la experta.

“Avia significa abuela en latín. Quise darle este reconocimiento porque me apoyó con orgullo durante mi carrera como científica”, declaró Finucci.

Hallazgo permitirá analizar más elementos de la rara especie

Finucci agregó que los tiburones fantasma regularmente habitan en el fondo del océano, a profundidades de hasta 8530 pies.

“Su hábitat hace que sea difícil estudiarlos y monitorearlos, lo que significa que no sabemos mucho sobre su biología o su estado de amenaza, pero esto hace que descubrimientos como este sean aún más emocionantes”, añadió la científica.

De acuerdo con la agencia neozelandesa, los tiburones fantasma, también llamados quimeras, son un grupo de peces cartilaginosos estrechamente relacionados con los tiburones y las rayas.

Otros nombres para estos misteriosos animales son pez rata, pez conejo y pez elefante, según la agencia.

“Tienen la piel lisa, libre de escamas, y se alimentan de crustáceos como camarones y moluscos con sus distintivos dientes en forma de pico”, dice la página de NIWA.

En un inicio, los científicos que analizaron la nueva especie pensaron que el pez era un tiburón fantasma común, como los que ya se conocen y que han sido vistos en las costas de California.

También se han registrado avistamientos de tiburones fantasma en las costas de Cancún, en México, de acuerdo con reportes.

“Hasta que investigaciones revelaron que es genética y morfológicamente diferente a sus primos”, dice el artículo difundido por NIWA.