Un hombre intentó ahogar a sus dos hijos en el mar, pero los gritos de los niños alertaron a un policía

Agentes de la Policía de Connecticut evitaron la madrugada del sábado que un hombre ahogara a dos niños en una playa.

Según una publicación de la Policía de West Haven compartida en Facebook, a aproximadamente las 2:31 am un oficial que patrullaba la zona vio una camioneta SUV Nissan parqueada en la playa y, al acercarse, escuchó gritos que venían del mar.

El oficial siguió acercándose y pudo ver lo que parecía ser un hombre adulto con dos niños pequeños en el agua que seguía adentrándose hacia el mar mientras el policía buscaba llegar a ellos. Los niños gritaban y el hombre le decía al policía que se mantuviera alejado.

”En ese momento era obvio que el hombre, posteriormente identificado como Romney Desronvil (31-7-82), estaba ahogando deliberadamente a sus hijos. Los oficiales entraron inmediatamente al agua y en ese momento estaban a casi 100 metros de la costa. Otros agentes en la escena se unieron a los miembros del Departamento de Bomberos de West Shore e ingresaron al agua utilizando un bote", explicó el Departamento en un comunicado.

Finalmente, informó la policía, el agente que descubrió lo que estaba pasando consiguió llegar y tomar a ambos niños y otros policías los llevaron a la orilla, en donde se les dieron primeros auxilios, antes de ser trasladados de urgencia a un hospital cercano. Ambos niños permanecen en cuidados intensivos en ese hospital.

El hombre, identificado como Romney Desronvil, de 41 años y natural de Queens, Nueva York, se encuentra actualmente bajo custodia de la policía de West Haven, pendiente de cargos.

"Sin lugar a dudas, la rápida respuesta de nuestros agentes de patrulla salvó las vidas de estos niños. La comunicación y los esfuerzos de colaboración realizados por el Departamento de Bomberos de West Shore y, finalmente, el Departamento de Policía de New Haven permitieron la asistencia médica inmediata y también la detención de Desronvil", dijo la policía en su comunicado en Facebook.

"Nuestra división de detectives ahora ha asumido la investigación y se proporcionará más información a medida que avance la investigación", agregó el Departamento.

