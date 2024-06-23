Un hombre intentó ahogar a sus dos hijos en el mar, pero los gritos de los niños alertaron a un policía
El hombre, identificado como Romney Desronvil, de 41 años y natural de Queens, Nueva York, se encuentra actualmente bajo custodia de la policía de West Haven, pendiente de cargos. Los dos niños están en cuidados intensivos en el hospital.
Agentes de la Policía de Connecticut evitaron la madrugada del sábado que un hombre ahogara a dos niños en una playa.
Según una publicación de la Policía de West Haven compartida en Facebook, a aproximadamente las 2:31 am un oficial que patrullaba la zona vio una camioneta SUV Nissan parqueada en la playa y, al acercarse, escuchó gritos que venían del mar.
El oficial siguió acercándose y pudo ver lo que parecía ser un hombre adulto con dos niños pequeños en el agua que seguía adentrándose hacia el mar mientras el policía buscaba llegar a ellos. Los niños gritaban y el hombre le decía al policía que se mantuviera alejado.
”En ese momento era obvio que el hombre, posteriormente identificado como Romney Desronvil (31-7-82), estaba ahogando deliberadamente a sus hijos. Los oficiales entraron inmediatamente al agua y en ese momento estaban a casi 100 metros de la costa. Otros agentes en la escena se unieron a los miembros del Departamento de Bomberos de West Shore e ingresaron al agua utilizando un bote", explicó el Departamento en un comunicado.
Finalmente, informó la policía, el agente que descubrió lo que estaba pasando consiguió llegar y tomar a ambos niños y otros policías los llevaron a la orilla, en donde se les dieron primeros auxilios, antes de ser trasladados de urgencia a un hospital cercano. Ambos niños permanecen en cuidados intensivos en ese hospital.
"Sin lugar a dudas, la rápida respuesta de nuestros agentes de patrulla salvó las vidas de estos niños. La comunicación y los esfuerzos de colaboración realizados por el Departamento de Bomberos de West Shore y, finalmente, el Departamento de Policía de New Haven permitieron la asistencia médica inmediata y también la detención de Desronvil", dijo la policía en su comunicado en Facebook.
"Nuestra división de detectives ahora ha asumido la investigación y se proporcionará más información a medida que avance la investigación", agregó el Departamento.
