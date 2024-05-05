Buscan a una bebé en Nuevo México: su madre fue asesinada en un parque y su hermanita herida de bala

Video El momento en el que la policía recupera una bebé secuestrada tras horas de dramática búsqueda

Autoridades de Nuevo México han emitido una Alerta Amber para dar con el paradero de una bebé de 10 meses que se cree que fue raptada por la misma persona que habría asesinado a su madre, a otra mujer y que también habría disparó contra su hermanita de 5 años.

La bebé ha sido identificada como Eleia María Torres, de ojos y pelo castaño. Mide 28 pulgadas de altura y pesa 23 libras, según la publicación de la Policía Estatal de Nueva México, que ha pedido ayuda para encontrar a la pequeña de 10 meses.

El viernes, a las 4:26 pm la Policía de Clovis, Nuevo México, recibió una llamada de una persona que decía haber encontrado los cuerpos de dos mujeres, al parecer muertas, en el parque Ned Houk, ubicado a unas cinco millas al norte de Clovis.

En el lugar encontraron los cuerpos de dos mujeres, que la policía identificó como Samantha Cisneros y Taryn Allen, ambas de 23 años y de Texico, Nuevo México. Tenían heridas de bala. Además encontraron a una niña de cinco años con una herida de bala en la cabeza, que fue transferida a Lubbock, Texas. No está claro cuál es el estado de salud actual de la pequeña.

Pero en el parque también encontraron una sillita de auto para bebés, un coche y un biberón, por lo que sospecharon que podía haber habido también un bebé implicado en el accidente.

Tras las primeras investigaciones y después de haber contactado a los familiares de las víctimas, las autoridades supieron que Cisneros era la madre de las dos niñas, las pequeña de 5 años herida en la cabeza y también de Eleia María Torres, quien estaba con ella en ese momento y no ha aparecido, por lo que estiman que fue llevada por la persona que habría cometido los crímenes. También creen que la bebé podría estar en peligro.

De acuerdo con la policía estatal de Nuevo México, por el momento no hay ningún sospechoso en este incidente pero se cree que quien cometió el crimen podría ir en un "auto Honda marrón, de modelo desconocido".

