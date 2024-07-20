El estadounidense que rompió el récord Guinness por ser el adolescente con la cabellera más larga del mundo

Un estadounidense de 17 años obtuvo el Récord Mundial Guinness por ser el adolescente con la cabellera más larga del mundo, con una longitud de 5 pies y 3.3 pulgadas.

La organización informó en su sitio web que Reuben Looks Twice Jr. de Rapid City, Dakota del Sur, no se ha cortado la cabellera desde los dos años de edad.

El joven pertenece a una subtribu Oglala del pueblo nativo de Lakota, que habita en distintas regiones de Dakota del Sur.

“Culturalmente, el pueblo de Lakota tiene el cabello largo, es parte de nuestro espíritu, es quien soy”, declaró en un video difundido por el Récord Mundial Guinness.

Añadió que la razón por la que dejó crecer su cabellera hasta medir más de 5 pies es que cuando era niño le temía a las tijeras.

“Así que mis padres decidieron dejar que me creciera el cabello”, dijo.

El adolescente sostuvo que le toma unos 20 minutos lavar su cabello y varias horas secarlo.

Entre los aspectos positivos de contar con una cabellera larga, dijo que “inspira” a otras personas a dejar crecer su cabello.

Un aspecto negativo es que se queda atorado cuando el pelo se enreda con objetos en los pasillos, agregó.

Reuben Looks Twice Jr. a

rrebata título a Sidakdeep Singh Chahal

En el comunicado, la organización dijo que Reuben Looks Twice Jr. arrebató el récord mundial a Sidakdeep Singh Chahal, un adolescente de 15 años originario de Uttar Pradesh, India.

La cabellera del joven indio medía al momento de romper el récord en septiembre de 2023 4 pies y 9.5 pulgadas.

En un reporte difundido por el Récord Mundial Guinness en aquel momento, la organización dijo que Singh Chahal nunca había tenido un corte de cabello.

En aquel momento, el adolescente sostuvo que dedicaba una hora para lavarse y secarse el cabello al día.

“Me tomaría todo un día si no fuera por la ayuda de mi mamá”, expresó.

Singh Chahal explicó que nunca se había cortado el cabello porque la religión que profesa, denominada sijismo, tiene como uno de sus principales mandatos nunca hacerlo.

La religión considera la cabellera un regalo de Dios, de acuerdo con el artículo del Récord Mundial Guinness.

