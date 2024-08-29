"Una crisis de salud pública”: la "ola de muertes" entre adolescentes y jóvenes que juegan fútbol americano en las escuelas de EEUU

Video La Universidad de Georgia está de luto tras la muerte de un jugador de futbol americano y una empleada

La muerte de al menos seis jugadores de fútbol americano juvenil y estudiantil en las últimas tres semanas encendió las alarmas entre padres de familia y expertos sobre los riesgos de este deporte para estudiantes jóvenes y adolescentes.

Los casos más recientes ocurrieron en eventos distintos en West Virginia y Alabama, donde dos jóvenes jugadores fallecieron el sábado tras sufrir lesiones en la cancha.

Uno de los fallecidos fue Cohen Craddock, de 13 años, quien murió tras sufrir un golpe en la cabeza durante una práctica en su escuela de Madison, en West Virginia.

De acuerdo con Ryan Craddock, padre del jugador, el adolescente cayó al suelo tras colisionar con otro jugador. El impacto ocasionó que su cerebro se inflamara y le causara la muerte.

El accidente ocurrió el 23 de agosto y el adolescente murió un día después tras ser llevado a un hospital.

El mismo día que Craddock murió se registró otra muerte en Alabama, donde Caden Tellier, de 16 años, también sufrió una lesión fatal durante un juego.

El impacto que sufrió en la cabeza también le ocasionó daño cerebral que le provocó la muerte.

De acuerdo con reportes, además de los casos de Craddock y Tellier, también recientemente murieron los jugadores Ovet Gomez-Regalado, de 15 años en Kansas y Semaj Wilkins, de 14 años en Alabama.

Además, fallecieron los jugadores Javyion Taylor, de 15 años en Virginia, y Lesli Noble, de 16 en Maryland.

Padres de familia piden más protecciones para sus hijos

Tras la muerte de su hijo, Ryan Craddock dijo que pedirá que los jugadores de fútbol estudiantil utilicen cascos con protección adicional en memoria de su hijo.

"Creo que si mi hijo hubiera usado algo como esto, el resultado habría sido totalmente diferente", dijo Craddock a la cadena CNN. “No estás modificando los cascos. Es simplemente algo que se adhiere directamente. Entonces, ¿por qué no tener esa capa extra de protección?”

Sin embargo, no existe un consenso sobre la efectividad del incremento en protecciones de la cabeza de los jugadores con la reducción de muertes en la cancha.

Por ejemplo, la Encuesta Anual de Fatalidades en el Fútbol de 2023, sostiene que es probable que los estándares establecidos en 1980 en la utilización de cascos podría haber reducido el número de muertes de jugadores.

La encuesta es elaborada anualmente por el Centro Nacional de Investigación de Lesiones Deportivas Catastróficas.

Este organismo documentó 16 muertes de jugadores de fútbol americano en el 2023. De esos casos, al menos 13 se habían vinculado directa o indirectamente con la práctica del deporte.

Sin embargo, un estudio de 2023 elaborado por la Universidad de Carolina del Norte Chapel Hill sobre la efectividad de protecciones adicionales en los cascos sostiene que no se encontró evidencia de su efectividad.

“El colchón protector de caparazón blando no redujo los resultados cinemáticos del impacto en la cabeza entre los atletas de fútbol universitario”, dice el artículo.

Otro reporte de Virginia Tech sostuvo que tras una prueba de laboratorio de distintos cascos con colchón adicional en su interior, se encontró que ese elemento redujo la aceleración y la fuerza en los impactos simulados.

Expertos piden abolir la práctica de fútbol americano en las escuelas

En un artículo difundido por The Guardian, los expertos Nathan Kalman-Lamb y Derek Silva alertaron por la cantidad de muertes de jugadores jóvenes en menos de tres semanas en los Estados Unidos.

“Esta sorprendente ola de muertes escolares relacionadas con el fútbol debe entenderse nada menos que como una crisis de salud pública”, escribieron.

Kalman-Lamb y Silva hicieron un recuento de los seis casos recientes de muertes de jugadores jóvenes para alertar sobre los riesgos del deporte en las escuelas.

Los expertos, quienes en diciembre publicarán el libro “The End of College Football: On the Human Cost of an All-American Game”, sostuvieron que los riesgos para la salud de los jóvenes que juegan este deporte están bien documentados.

Los autores sostuvieron que entre el 2018 y 2022 al menos 11 jugadores profesionales y amateur han muerto en los Estados Unidos por causas relacionadas con el calor.

“También sabemos que cada 2.6 años de participación en fútbol americano… duplica las posibilidades de contraer la enfermedad cerebral degenerativa, encefalopatía traumática crónica (CTE, por sus siglas en inglés)”, escribieron.

Kalman-Lamb y Silva agregaron que también se ha documentado que los jugadores de fútbol americano tienen 61% más probabilidades que otros deportistas de desarrollar la enfermedad de Parkinson, un riesgo 2.93 veces mayor para jugadores universitarios y profesionales.

Por este motivo, sostienen, las autoridades deben actuar para evitar más muertes de jóvenes y adolescentes.

Una de las formas para acabar con estos casos fatales, agregaron, es abolir por completo la práctica de fútbol americano en las escuelas.

“Si realmente queremos proteger a nuestros hijos, las reformas simplemente no son suficientes. Necesitamos tomarnos en serio la cuestión de la abolición del fútbol americano, especialmente en nuestras escuelas”, escribieron.

