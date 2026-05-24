Enfermedad de Lyme Las visitas a urgencias por picaduras de garrapatas alcanzan su nivel más alto en 10 años; ¿Cómo detener la enfermedad de Lyme? Desde 2017 el contagio de la enfermedad de Lyme por la garrapata ha incrementado considerablemente; Connecticut es uno de los estados dónde ocurren más contagios

Video Picaduras de garrapatas | ¿Cuáles son los síntomas de Lyme y las primeras atenciones ante contagio?



Ya es temporada de garrapatas, y en Connecticut se siente como si la enfermedad de Lyme estuviera a solo una picadura de distancia.

Las visitas a las salas de urgencias por picaduras de garrapatas han alcanzado sus niveles más altos para esta época del año desde 2017. Varias regiones de los Estados Unidos están experimentando unaumento en la actividad de las garrapatas debido a las temperaturas más cálidas, especialmente en el noreste y el medio oeste, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

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Connecticut es uno de los 14 estados donde se han reportado el 90% de los casos de la enfermedad de Lyme en los EE. UU., según Harvard Health.

"Recientemente, los CDC estimaron que hay aproximadamente 10 veces más personas diagnosticadas con la enfermedad de Lyme que el número reportado anualmente", afirma el sitio web del Departamento de Salud del estado. "Utilizando la estimación de los CDC, aproximadamente 30,000 personas son diagnosticadas con la enfermedad de Lyme cada año en Connecticut".

Esto es lo que necesita saber sobre las garrapatas y la enfermedad de Lyme este verano.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, la cual se propaga principalmente a través de las picaduras de garrapatas, señalaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En sus etapas iniciales, puede causar fiebre, fatiga, dolor de cabeza y una erupción cutánea que parece un blanco de tiro (ojo de buey).

"La enfermedad de Lyme no tratada puede producir una amplia variedad de síntomas, dependiendo de la etapa de la infección", indicó la agencia gubernamental. "Estos incluyen fiebre, sarpullido, parálisis facial, latidos cardíacos irregulares y artritis".

¿Qué garrapatas causan la enfermedad de Lyme?

No todas las garrapatas portan la bacteria que causa la enfermedad de Lyme. Dependiendo de dónde viva, menos del 1% de las garrapatas de una región pueden portar la bacteria; en otras áreas, hasta la mitad de las garrapatas están infectadas, según Johns Hopkins Medicine.

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La garrapata de patas negras y la garrapata de patas negras del oeste (también conocida como garrapata del ciervo) pueden propagar la enfermedad de Lyme.

Desafortunadamente, en el noreste, el 50% de las garrapatas de patas negras adultas portan la bacteria que causa la enfermedad de Lyme, mientras que hasta el 25% de las garrapatas de patas negras más jóvenes (ninfas) portan la bacteria, según un estudio de Dartmouth Health de 2025.

¿La enfermedad de Lyme tiene cura?

La enfermedad de Lyme se puede tratar de manera eficaz y, a menudo, curar mediante el uso de antibióticos, señaló el sitio web de la Cleveland Clinic.

"El tratamiento temprano con antibióticos cura la mayoría de los casos de la enfermedad de Lyme", afirmó la clínica. "Según un estudio, alrededor del 80% de las personas que reciben tratamiento temprano se recuperan por completo".

Las personas con eritema migratorio, Lyme neurológico, carditis de Lyme o artritis de Lyme pueden necesitar tratamientos diferentes, indicó la agencia de salud pública de los EE. UU.

Los antibióticos ayudan a detener el crecimiento de las bacterias o pueden eliminar la bacteria infecciosa, dando una ventaja a la respuesta inmunitaria de la persona para vencer la infección restante, explicó el Centro de Investigación de la Enfermedad de Lyme de Johns Hopkins Medicine.

Cómo prevenir la enfermedad de Lyme

Si no desea contraer la enfermedad de Lyme en Connecticut mientras se encuentra al aire libre, existen múltiples formas de prevenir las picaduras de garrapatas, que son la principal vía de transmisión de la enfermedad.

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Estas son las formas en que el departamento de salud de Connecticut indicó que puede mantenerse a salvo:

1. Permanezca en el centro de los senderos despejados para caminatas y evite la maleza, el pasto alto y otros lugares donde a las garrapatas les gusta proliferar.

2. Use camisas de manga larga y colores claros, pantalones, calcetines largos y botas altas para que las garrapatas se puedan ver más fácilmente.

- "Meter los pantalones dentro de los calcetines crea una barrera y las garrapatas no podrán llegar a su piel", señala el sitio web.

3. Utilice repelente de insectos para defenderse de las garrapatas y reducir el riesgo de contraer la enfermedad de Lyme.

- "El DEET es el principal ingrediente activo en la mayoría de los repelentes de garrapatas y se considera el más efectivo", afirmó el departamento de salud de Connecticut. "Debe usarse como se indica en el envase".

4. Proteja y revise a sus mascotas en busca de garrapatas.

- Hable con su veterinario para ver qué masticables, collares o ungüentos para la prevención de garrapatas serian adecuados para usted y su mascota.

Para que la enfermedad de Lyme se transmita, una garrapata generalmente debe estar adherida a su huésped durante 24 a 36 horas, según los CDC. Sin embargo, otras enfermedades transmitidas por garrapatas pueden transmitirse mucho más rápido, a veces en tan solo 15 minutos. Al retirar la garrapata de inmediato, puede reducir la probabilidad de infectarse.

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Revisión de garrapatas: Pasos a seguir después de estar al aire libre

Después de disfrutar de la naturaleza, lo mejor es realizar una revisión preventiva de garrapatas en todo el cuerpo. Las garrapatas pueden ser tan pequeñas como una semilla de amapola. Según el Servicio Forestal de los EE. UU., estos son algunos pasos a seguir al buscar garrapatas:

1. Revise su ropa: Quítese la ropa y busque garrapatas viajeras en sus zapatos, mochilas y capas exteriores de ropa.

2. Tome una ducha: Tan pronto como regrese de áreas de alto riesgo, tome una ducha o báñese. Esto elimina las garrapatas que no se han adherido y le ayuda a encontrar las que se hayan fijado.

3. Revisión con espejo: Examine cada área de su cuerpo con un espejo de cuerpo entero o de mano. Esté atento a los pequeños puntos negros que podrían parecer nuevas pecas.

4. Revise los lugares ocultos: Las garrapatas prefieren las zonas cálidas, oscuras y húmedas de su cuerpo, así que asegúrese de concentrarse en su cabello, alrededor de las orejas, las axilas, la ingle, detrás de las rodillas, entre los dedos de los pies e incluso en el ombligo.

¿Puede detectar la enfermedad de Lyme en casa?

Puede verificar si tiene garrapatas, pero actualmente no existen muchas pruebas caseras rápidas para la enfermedad de Lyme. La mayoría de las pruebas de Lyme caseras que se ofrecen en este momento permiten a las personas interesadas recolectar una muestra y enviarla a un laboratorio para su análisis, lo cual puede tardar hasta una semana o más.

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Sin embargo, una investigadora está intentando romper el molde.