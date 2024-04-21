Se disparan los casos de sífilis entre los recién nacidos en EEUU: por qué esto es tan riesgoso

Video Se disparan los casos de sífilis en recién nacidos y la comunidad hispana es una de las más vulnerables

Ante el aumento vertiginoso de los casos de sífilis en recién nacidos en Estados Unidos, un grupo de médicos recomienda ahora que todas las pacientes embarazadas se sometan a tres pruebas de detección de esta infección de transmisión sexual.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos publicó la semana pasada una nueva guía en la que se indica que las pruebas deben realizarse en la primera visita prenatal, durante el tercer trimestre y en el momento del parto.

A principios de este año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) afirmaron que en 2022 nacieron más de 3,700 bebés con sífilis congénita, la cifra más alta en más de 30 años.

Desde entonces, las autoridades sanitarias estadounidenses instaron a intensificar la prevención, incluidas las pruebas que se realiza con un análisis de sangre. Aunque este tipo de pruebas no es obligatorio, los profesionales sanitarios suelen seguir las recomendaciones del grupo.

"Los casos de sífilis congénita están aumentando y no han dejado de hacerlo en los últimos 10 años. Y es completamente prevenible (...) Es inaceptable", afirmó la doctora Laura Riley, que preside el departamento de obstetricia y ginecología de Weill Cornell Medicine y colaboró en la elaboración de las directrices.

Anteriormente, el grupo recomendaba una prueba en el tercer trimestre, pero solo para las mujeres consideradas en riesgo de contraer sífilis durante el embarazo o las que vivían en comunidades con altos índices de la enfermedad.

Pero usando este enfoque basado en el riesgo “se nos escapan casos", afirmó Riley.

¿Por qué es riesgoso que los bebés contraigan sífilis congénita?

Las infecciones durante el embarazo suelen tratarse con al menos dos dosis de penicilina. Los bebés nacidos de mujeres con sífilis no tratada pueden nacer muertos o morir poco después de nacer.

La enfermedad también puede causar otros problemas en los recién nacidos, como huesos deformes, anemia grave, ceguera o sordera.

El grupo de médicos detrás de las nuevas recomendaciones dijo que las estadísticas de los CDC muestran que casi 9 de cada 10 casos de sífilis congénita ese año "podrían haberse evitado con la detección y el tratamiento oportunos".

"Espero que todo el mundo se lo tome en serio", afirma Riley. Los niños con sífilis congénita pueden tener defectos de nacimiento que pueden ser devastadores, "lo que es increíblemente triste".

