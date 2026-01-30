Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington en agosto por el 250º aniversario de EEUU
La carrera de IndyCar se realizará en Washington en agosto de 2026 por el 250º aniversario de Estados Unidos, según Trump.
El presidente Donald Trump firmó este viernes 30 de enero un decreto ejecutivo para organizar una carrera de IndyCar en Washington del 21 al 23 de agosto, en el marco de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.
"Va a haber mucha gente", se congratuló el presidente estadounidense ante la prensa en la Casa Blanca.
La organización de la carrera depende de la aprobación del Congreso, donde los republicanos tienen una mayoría menor.
