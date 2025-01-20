Senado confirma a Marco Rubio como secretario de Estado, el primer miembro del gabinete de Trump

Video Marco Rubio es confirmado como secretario de Estado: es el primer hispano en ocupar ese cargo

El Senado confirmó rápidamente este lunes a Marco Rubio como secretario de Estado, aprobando la designación de forma unánime para darle al presidente Donald Trump el primer miembro de su nuevo gabinete en el día de su segunda toma de posesión.

Rubio, el senador republicano por Florida, es uno de los nominados menos controvertidos de Trump y la votación fue unánime.

PUBLICIDAD

“Marco Rubio es un hombre muy inteligente, con un notable entendimiento de la política exterior estadounidense,” afirmó el senador republicano Chuck Grassley al iniciar la sesión.

Es común que el Senado se reúna inmediatamente después de terminar la ceremonia de toma de posesión con el objetivo de empezar a conformar el equipo del nuevo presidente, particularmente en lo referente a los funcionarios de seguridad nacional.

Durante el primer mandato de Trump, el Senado confirmó rápidamente a sus secretarios de Defensa y Seguridad Nacional en el primer día, mientras que el designado por Joe Biden como directora de Inteligencia Nacional fue confirmada el mismo día de la investidura.

Las nominaciones de Trump podrían aprobarse rápidamente en un intento de cooperación

Se prevé que rápidamente se lleve a votación la confirmación de John Ratcliffe como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Las votaciones para algunos de los demás nombramientos, como el del veterano de guerra y presentador de Fox News Pete Hegseth para secretario de Defensa, se tienen previstas para los próximos días.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, señaló este lunes que anticipa que las votaciones de los nominados de Trump comenzarán “inminentemente”.

Los demócratas calculan que les conviene que se les considere que están dispuestos a trabajar con Trump, en lugar de simplemente montar un bloqueo a sus nominados. Reservan su oposición para algunos de sus otros candidatos que tienen menos apoyo, como Tulsi Gabbard para directora de Inteligencia Nacional y Robert F. Kennedy Jr. para secretario de Salud.

PUBLICIDAD

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que su partido “no aprobará en automático a los nominados que consideramos que no están no calificados, ni se opondrá a los nominados que merecen una consideración seria”.

El demócrata dijo que Rubio es un ejemplo de “un nominado calificado que pensamos debería ser confirmado rápidamente”.

¿Cuáles serán las funciones de Rubio en el gabinete de Trump?

Como secretario de Estado, Rubio sería el principal diplomático del país y el primer latino en ocupar el cargo.

Rubio tendrá inmediatamente la tarea de ejecutar la potencialmente errática política exterior de Trump, que en un discurso de investidura este lunes renovó las amenazas de tomar el Canal de Panamá, pero también prometió ser un “pacificador”.

Nacido en Miami, hijo de inmigrantes cubanos, lleva mucho tiempo implicado en asuntos exteriores, sobre todo en Sudamérica, y se ha revelado como un halcón ante el ascenso de China.

Durante su audiencia de confirmación la semana pasada, Rubio advirtió de las consecuencias de la “relación desequilibrada”de Estados Unidos con China. Aunque se hace eco de la retórica antiglobalista de Trump, Rubio también es visto como un internacionalista que comprende el poder de la implicación de Estados Unidos en la escena mundial.

Es probable que Rubio obtenga el apoyo bipartidista tanto de republicanos como de demócratas en futuras negociaciones.

Tomaría el relevo del secretario de Estado saliente, Antony Blinken, quien ha dicho que espera que la administración Trump continúe las políticas de Biden en Medio Oriente para poner fin a la guerra en Gaza y ayudar a Ucrania a contrarrestar la invasión rusa.

PUBLICIDAD

Mira también: