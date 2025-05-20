Plaza Sésamo encuentra un refugio en Netflix luego que Trump canceló fondos para shows infantiles en la TV pública

Video Plaza Sésamo tendrá un nuevo personaje que proviene de un albergue

El popular show infantil Plaza Sésamo encontró refugio en la plataforma de streaming Netflix luego de que el gobierno de Donald Trump canceló los fondos de una iniciativa federal que financia programas infantiles en la televisión pública.

A partir de finales de este año, los nuevos episodios del show serán transmitidos en Netflix, PBS y la app de PBS Kids el mismo día.

No se anunció una fecha de estreno específica de inmediato. Algunos episodios anteriores estarán disponibles en Netflix a nivel mundial.

Trump emitió una orden ejecutiva a principios de mayo para bloquear los fondos federales para la televisora pública PBS y a la red de Radio Pública Nacional (NPR).

Según Trump, ambos medios realizaban una "cobertura informativa sesgada y partidista".

Siguiendo la línea de Trump, el organismo público Corporation for Public Broadcasting anunció la cancelación de un esquema federal que financiaba programas para niños.

Elmo, Big Bird y el Monstruo Comegalletas encontrarán un hogar en Netflix

El cambio de hogar para el programa de más de 50 años se produce después de que Warner Bros. Discovery, que había transmitido el programa desde 2016, decidió el año pasado no renovar su acuerdo para nuevos episodios que se transmiten en HBO y Max.

“Esta singular alianza público-privada nos permitirá llevar nuestro currículo basado en investigaciones a niños pequeños de todo el mundo con el alcance global de Netflix, al tiempo que garantiza que los niños de las comunidades de todo Estados Unidos sigan teniendo acceso gratuito en la televisión pública al programa 'Plaza Sésamo' que tanto aman”, afirmó Sesame Workshop en su comunicado de prensa.

Sal Pérez, productor ejecutivo del programa y vicepresidente de Sesame Workshop, dijo recientemente a The Associated Press que los segmentos de la nueva temporada serán más largos y “realmente centrados en los personajes”, aunque también se centrarán en el bienestar y el desarrollo emocional de su audiencia.

Para la temporada 56, los episodios girarán en torno a una historia de 11 minutos, según el comunicado de Netflix.

“Cuanto más quieran los niños pasar tiempo con nuestros personajes de 'Plaza Sésamo', más aprenderán de esas lecciones”, dijo Pérez.

El ejecutivo añadió que también habrá actualizaciones en la estética y el ambiente del programa.

La nueva temporada también incluirá una mayor exploración del barrio de Plaza Sésamo y un vistazo al interior de la legendaria casa de piedra rojiza de dos pisos en el número 123 de Plaza Sésamo, donde viven Elmo, Bert, Ernie y más.

“Creo firmemente que nuestra programación educativa infantil es uno de los aspectos más importantes de nuestro servicio al pueblo estadounidense, y Plaza Sésamo ha sido parte integral de esa labor crucial durante más de medio siglo”, declaró Paula Kerger, presidenta y directora ejecutiva de PBS. “Nos enorgullece continuar nuestra colaboración para lograr un profundo impacto en la vida de los niños en los años venideros”.

Plaza Sésamo se ha emitido en más de 150 países, acumulando más de 200 premios Emmy, además de premios Grammy y Peabody, y una distinción del Centro Kennedy por su trayectoria artística.

Sus personajes favoritos, como Oscar el Gruñón, Big Bird y el Monstruo Comegalletas, ahora compartirán pantalla con personajes como la Sra. Rachel, Blippi y los residentes de “CoComelon Lane”.

Netflix afirma que la programación infantil y familiar representa el 15% de la audiencia total de la plataforma.

En meses recientes, antes de que Trump cancelara los fondos para los medios públicos, aliados del presidente habían arremetido en contra de algunos de los contenidos de PBS y NPR.

En particular habían lanzado críticas contra Plaza Sésamo por promover los conceptos de diversidad e inclusión en sus programas.

Con información de The Associated Press.