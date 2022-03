Horario de verano: los argumentos a favor y en contra de hacerlo permanente en EEUU

En 2019, una encuesta publicada por la agencia The Associated Press mostró que siete de cada 10 estadounidenses no les gusta cambiar el reloj dos veces al año. Respecto a qué horario prefieren usar cuatro de cada 10 estadounidenses dijo que les gustaría permanecer en el horario estándar durante todo el año, mientras que aproximadamente tres de cada 10 prefieren el horario de verano.