Corte Suprema rechaza temporalmente la solicitud de Trump de despedir al jefe de la agencia que supervisa al gobierno

La Corte Suprema rechazó este viernes el primer caso llevado por el gobiero de Trump ante el máximo tribunal y que buscaba despedir al jefe de la agencia federal que protege a los informantes.

La apelación de urgencia del gobierno marcó el inicio de consistentes pedidos a la Corte Suprema mientras el gobierno busca desafiar las decisiones de cortes inferiores que han frenado algunos aspectos de la agenda de Trump.

El pedido del Departamento de Justicia pedíae en específico levantar una orden judicial que mantuvo temporalmente a Hampton Dellinger como el jefe de la Oficina del Asesor Especial. Dellinger argumentó que solo puede ser sacado del puesto por problemas en su desempeño laboral, lo que el gobierno no precisó cuando lo despidió en una notificación.

Un panel de una corte de apelaciones rechazó levantar la orden judicial que mantuvo a Dellinger en el cargo, la cual fue dada el miércoles pasado y está en vigor hasta el 26 de febrero.

Un trabajo "más necesario que nunca" ante los despidos "sin precedentes" de Trump

El caso comenzó hace un par de semanas cuando Dellinger presentó una demanda por su despido de la Oficina del Asesor Especial, responsable de proteger a la fuerza laboral federal frente a potenciales acciones laborales ilegales, como por ejemplo que haya represalias contra un informante.

Dellinger argumentó que el trabajo de su oficina se ha tornado en la actualidad "más necesario que nunca", en medio de los despidos "sin precedentes" y sin un motivo razonable de empleados federales en las semanas que lleva la administración de Trump.

El gobierno sostiene que la orden judicial que frenó la salida de Dellinger de su puesto por un lapso de dos semanas, mientras que juez evalúa el caso a fondo, es una intrusión inaceptable en el Poder Ejecutivo. El documento del gobierno cita la decisión de la Corte Suprema que concedió a Trump inmunidad frente a procesos criminales y brindó una visión sumamente amplia de alcance del Poder Ejecutivo.

La Oficina del Asesor Especial es independiente y separada de los asesores del Departamento de Justicia, como lo fue Jack Smith, quien fue designado por el fiscal general para investigaciones específicas como las que lideró respecto a Trump antes de que este regresara a la Casa Blanca.

