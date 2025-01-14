Cambiar Ciudad
Segunda toma de posesión de Trump

Cómo ver la toma de posesión de Donald Trump en Univision

El especial, “El Regreso de Donald Trump”, será conducido por Ilia Calderón, Denise Maerker y Enrique Acevedo en vivo desde Washington DC, contará corresponsales en la Casa Blanca y otros puntos de la capital, junto a un grupo de analistas, para dar detalles clave del traspaso de poder.

Univision picture
Por:Univision
Video Así será el dispositivo de seguridad en DC antes de la toma de posesión de Donald Trump

Las divisiones de noticias de TelevisaUnivision, Noticias Univision y Televisa N+, ofrecerán una cobertura multiplataforma de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump este lunes 20 de enero.

La histórica producción conjunta comenzará a las 11 a.m. EST (10 a.m. CT / 8 a.m. PT) a través de ViX y UnivisionNoticias.com.

Además, Noticias Univision y N+ tendrán periodistas en la frontera entre México y Estados Unidos, y en ciudades de ambas naciones, para pulsar el impacto de los momentos clave de este evento.

Además, Noticias Univision y N+ tendrán periodistas en la frontera entre México y Estados Unidos, y en ciudades de ambas naciones, para pulsar el impacto de los momentos clave de este evento.

Cómo ver la toma de posesión de Trump en Univision

  • En TV, Vix y UnivisionNoticias.com

11:00 am ET: en vivo desde Washington DC: “El Regreso de Donald Trump”, programa conducido por Ilia Calderón, Denise Maerker y Enrique Acevedo.

  • En UnivisionNoticias.com

El video streaming de la ceremonia, UnivisionNoticias.com ofrecerá desde la madrugada del martes un blog en vivo y en directo con los preparativos y el pulso de las calles, además de comentarios y análisis.

Además, ese mismo contenido se estará presentando en nuestras páginas locales, donde los usuarios tendrán a disposición información específica y datos de interés relacionados la ciudad o el estado donde viva.

Además, elDetector, el primer servicio de verificación de datos en español en EEUU, estará analizando el discurso del nuevo presidente.

  • En las redes de Univision

Noticias Univision transmitirá la cobertura especial del evento en los canales de Noticias Univision de YouTube

X (antes Twitter): @uninoticias

Instagram: @uninoticias

TikTok: @uninoticias

  • Apps para seguir la toma de posesión de Trump en Univision

Puedes verlo también desde donde estés por Univision Now o Univision App con tu proveedor de TV.

