La dura respuesta del presidente de Panamá a la insistencia de Trump de "recuperar" el Canal

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llamó mentiroso a su homólogo estadounidense Donald Trump, quien en su mensaje al Congreso la noche del martes dijo que el país estaba en proceso de "recuperar" la vía interoceánica.

"Nuevamente miente el Presidente Trump. El Canal de Panamá no está en proceso de recuperación y mucho menos es la tarea que en nuestras conversaciones con el Secretario Rubio ni ningún otro se haya ni siquiera conversado. Rechazo a nombre de Panamá y de todos los panameños esta nueva afrenta a la verdad y a nuestra dignidad como Nación. La cooperación entre nuestros gobiernos pasa por entendimientos claros en torno a temas de mutuo interés, como se ha venido haciendo Nada tiene que ver ni con la “recuperación del Canal” ni con mancillar nuestra soberanía nacional. El Canal es panameño y seguirá siendo panameño!", dice el comunicado de Mulino, vía X.

La nueva controversia llega en medio de la fuerte crispación causada por las insistentes amenazas de Trump de retomar el control del Canal, sin descartar el uso de la fuerza, y días después de la visita al país centroamericano del secretario de Estado, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense había dicho que Panamá ofreció varias concesiones en su visita.

EEUU no quiere pagar por usar el Canal de Panamá

Rubio transmitió al gobierno panameño que no era justo para Estados Unidos estar en una posición de "defender" la vital vía interoceánica y, además, tener que pagar por su uso.

Desde que ganó las elecciones presidenciales en noviembre, Trump no ha descartado el uso de la fuerza para retomar el control del Canal, por el que pasa el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos.

Sin embargo, en su discurso ante el Congreso, el mandatario republicano dedicó muy poco tema a esa idea que ha generadop rechazp, no solo en panamá sino en el resto del continente.

Panamá niega que China ejerza alguna injerencia en la ruta, otra crítica de EEUU, y ha tomado medidas para responder a las preocupaciones de Estados Unidos.

El presidente José Raúl Mulino, después de su reunión con Rubio, dijo que Panamá no renovará su participación en la iniciativa del Cinturón y la Ruta, el programa de construcción de infraestructura insignia de Pekín.