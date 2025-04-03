"No tiene autoridad legal": presentan primera demanda contra los aranceles anunciados por Trump

Video ¿Es probable que China y la Unión Europea tomen medidas por los aranceles de Trump? Lo analizamos

La Nueva Alianza por las Libertades Civiles (NCLA) presentó este jueves la primera demanda conocida contra los recientes aranceles anunciados por el presidente Donald Trump.

En concreto, la demanda presentada ante un tribunal federal de Pensacola, Florida, pide a un juez que declare ilegales los aranceles impuestos a China y bloquee su aplicación.

La organización, que critica al presidente por "exigir a los estadounidenses que paguen un fuerte arancel sobre todos los productos que importan de China", argumenta que Trump usurpó funciones del Congreso y que no tiene autoridad legal para imponer aranceles.

Para imponer su medida sin autorización de representantes y senadores, Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.

"Sin embargo, este estatuto autoriza medidas de emergencia específicas, como la imposición de sanciones o la congelación de activos, para proteger a Estados Unidos de amenazas extranjeras. No autoriza al presidente a imponer aranceles", se lee en un comunicado de NCLA.

Según la Constitución, "el Congreso tiene la autoridad exclusiva para controlar los aranceles, lo cual ha hecho mediante la aprobación de leyes arancelarias detalladas. El presidente no puede eludir estas leyes invocando la facultad de 'emergencia' en otra ley que no menciona los aranceles", agregó.

Según Andrew Morris, asesor principal de litigios de NCLA, "al invocar el poder de emergencia para imponer un arancel generalizado a las importaciones de China que el estatuto no autoriza, el presidente Trump ha abusado de ese poder, usurpado el derecho del Congreso a controlar los aranceles y alterado la separación de poderes de la Constitución", agregó.

La alianza presentó la demanda en representación de Simplified, una empresa con sede en Pensacola propiedad de la empresaria Emily Ley.

La demanda dice que “el nuevo arancel chino perjudica a Simplified, una empresa que mejora la vida de las mujeres vendiendo agendas de primera calidad y otros productos del hogar”.

Debido a que el negocio de Simplified depende de la importación de materiales de China, y ya ha pagado aranceles sustanciales para comprar productos chinos que no están disponibles en EEUU, “el arancel de ‘emergencia’ le obligará a pagar aranceles más elevados, lo que aumentará sus costes y, por tanto, los precios para sus clientes, y reducirá sus beneficios”, dice el comunicado.

La NCLA es un grupo de derechos civiles no partidista y sin ánimo de lucro fundado por el destacado jurista Philip Hamburger para proteger las libertades constitucionales frente a las violaciones del Estado.

Trump acaba con la exención fiscal a las importaciones chinas de bajo valor

Trump está imponiendo un arancel "recíproco'' del 34% a China, además de los gravámenes del 20% que había anunciado a principios de este año.

Julian Evans-Pritchard, de Capital Economics, afirmó que, si se combinan los nuevos aranceles a China con los del primer mandato y los del expresidente Joe Biden, el impuesto total sobre los productos chinos se acercará al 70%.

Además, este miércoles Trump puso fin a una exención poco conocida y ampliamente utilizada que ha permitido que hasta cuatro millones de paquetes diarios de bajo valor, la mayoría de ellos procedentes de China, lleguen a EEUU libres de impuestos.

La orden ejecutiva firmada por el presidente eliminará la disposición para los bienes procedentes de China y Hong Kong el 2 de mayo.

La exención fiscal, que se aplica a los paquetes valorados en $800 o menos, ha ayudado a prosperar a empresas de comercio electrónico fundadas en China como Shein y Temu, al tiempo que recortaba el mercado minorista estadounidense. Trump pretende poner fin a esta excepción, pero solo cuando el gobierno disponga del personal necesario para procesar los paquetes.

"Los compradores disponían de una gama completa de productos y opciones de plazos", dijo a AP Marshal Cohen, asesor jefe de comercio minorista de la empresa de estudios de mercado Circana.

"Ahora, van a tener un abanico limitado de opciones y plazos: puedes seguir comprando este producto, pero tendrás que esperar tres o cuatro semanas".

Políticos estadounidenses, fuerzas del orden y grupos empresariales han descrito la antigua política como una laguna comercial que daba ventaja a los productos chinos baratos y servía de portal para la entrada en el país de drogas ilícitas y falsificaciones.

Los precios baratos y la creciente popularidad de Shein y Temu presionaron a minoristas de moda rápida como Forever 21 y H&M. Forever 21 culpó en parte a la exención fiscal de su decisión de declararse en quiebra el mes pasado y cerrar sus tiendas en Estados Unidos.

