Se restringió el uso de la raza en las admisiones universitarias: ¿cómo serán ahora?

La decisión reciente revirtió los fallos previos. El máximo tribunal determinó que, si bien los beneficios que mencionan las universidades son “encomiables”, no tienen el peso jurídico necesario porque no son lo suficientemente concretos para ser medibles y no tienen un objetivo final claro. “La principal respuesta de las universidades a estas críticas es, en esencia, ‘confíen en nosotros’”, escribió la corte.