“Los aterrorizaron”: detienen en Colorado a 14 presuntos miembros del Tren de Aragua tras ataque en complejo de departamentos

Más de una decena de personas ataron, golpearon y aterrorizaron a un hombre y una mujer en un problemático complejo de apartamentos ubicado en la ciudad de Aurora, un suburbio de Denver, de acuerdo con autoridades.

La policía dijo que 14 personas han sido detenidas mientras investigan lo ocurrido, pero aún no se han efectuado arrestos.

El jefe de policía de Aurora, Todd Chamberlain, informó que aparentemente se trata de un ataque relacionado con actividad de pandillas contra dos inmigrantes venezolanos.

Según la policía, entre 13 y 15 personas armadas abordaron al hombre y a la mujer en su apartamento, el cual se ubica dentro de un complejo de seis edificios que fue escenario de un video que se viralizó y que llevó al próximo presidente Donald Trump a asegurar que Aurora se encontraba bajo el poder de una pandilla venezolana.

Ese video muestra a hombres armados, presuntamente vinculados a la banda criminal venezolana llamada Tren de Aragua , irrumpiendo violentamente a departamentos en ese complejo.

Trump ha utilizado la presencia de miembros de la banda en Colorado para impulsar su retórica antiinmigrante, criminalizando a la comunidad de inmigrantes en el país sin hacer distingos ni aclarar que la vasta mayoría de los crímenes en Estados Unidos no son cometidos por inmigrantes.

El hombre atacado el martes también fue apuñalado durante un calvario de casi cinco horas que comenzó la noche del lunes, pero las autoridades tienen previsto que sobreviva, señaló Chamberlain.

Añadió que es muy probable que todas las personas involucradas sean de origen venezolano y hay una “alta suposición” de que los responsables pertenecen a la pandilla venezolana.

La pandilla, que se originó dentro de una prisión venezolana reconocida por su alto nivel de violencia, se ha expandido a medida que más de 8 millones de venezolanos han huido desesperados de la crisis económica que aqueja al país.

De acuerdo con lo que sucedió en la invasión a esta vivienda, Chamberlain dijo que estaba seguro de que el ataque estaba relacionada con actividad de pandillas.

“Algo está muy mal y vamos a tratar de arreglarlo tan pronto como sea posible, y lo hemos estado haciendo”, indicó sobre el alto nivel delictivo dentro del complejo, enfatizando que las llamadas a la policía disminuyeron este mes.

Chamberlain dijo que el complejo se ubica en una parte de la ciudad en donde se tienen problemas de criminalidad. Sin embargo, subrayó que la localidad, de unos 400,000 habitantes situada al este de Denver, no está infestada por el crimen organizado.

Las víctimas fueron llevadas en contra de su voluntad hacia otro apartamento dentro del complejo mientras su apartamento era saqueado, dijo Chamberlain. Fueron dejados en libertad a primera hora del martes, después de que prometieron que no llamarían a la policía, algo que hicieron de cualquier forma después de conducir hasta la casa de un amigo, dijo Chamberlain, quien aplaudió la valentía de las víctimas.

Las dos personas que fueron atacadas fueron trasladadas a un hospital, indicó, pero las autoridades aún no tenían una actualización inmediata sobre su estado de salud.

Chamberlain declaró que las autoridades federales, incluido el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), colaboran con la policía para identificar a los detenidos.

Buscan cerrar problemático complejo de apartamentos en Aurora

Funcionarios de la ciudad han acudido a los tribunales para obligar el cierre de la mayor parte del complejo —al que calificaron una carga criminal— argumentando una prolongada negligencia por parte de la empresa propietaria de los edificios, la cual ha facilitado el surgimiento de actividades delictivas en el lugar.

Se tiene previsto que cinco de los edificios sean cerrados a principios del próximo año, después de que la empresa propietaria del inmueble, CBZ Management con sede en Nueva York, no intentó disputar la denuncia.

La empresa ha afirmado que no pudo darle mantenimiento al complejo debido a que estaba bajo control de las pandillas. La compañía no respondió de inmediato una llamada telefónica en busca de comentarios.

Chamberlain dijo que el complejo, en donde muchos de los inmigrantes venezolanos terminan viviendo, está mal administrado. También culpó al gobierno federal por no hacer más para responder a la ola de inmigrantes venezolanos que han terminado en ciudades como Aurora.

“No vamos a ceder ante lo que está ocurriendo”, dijo el jefe de la policía. “Les ofrezco mis sinceras disculpas a las víctimas”.

Con información de The Associated Press.

