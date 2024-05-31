Estos candidatos en México están en la mira de la justicia

Ser blanco de una investigación criminal y enfrentar cargos formales no representa un obstáculo para los políticos en México para buscar un puesto público y contender en elecciones.

Algunos de los aspirantes que compiten en las campañas que están en curso son investigados y enfrentan acusaciones formales presentadas por distintas fiscalías por delitos como vínculos con el crimen organizado, portación ilegal de armas, enriquecimiento ilícito, violencia familiar, entre otros.

Pero las acusaciones en su contra no han sido razón suficiente para que los partidos, sin importar su corte ideológico, los nombren como sus abanderados en la contienda rumbo a las elecciones del 2 de junio.

Arrestan a candidata con armas y granada

Tania Félix Gómez Trejo, candidata suplente al Congreso estatal por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue arrestada el 6 de mayo junto con otros seis individuos por elementos estatales y federales en la ciudad de Puebla, Puebla, en posesión ilícita de armas de fuego, una granada, un inhibidor de señal y una alta suma de dinero en efectivo.

Gómez Trejo fue postulada como candidata suplente de Delfina Pozos, dirigente del PRI en Puebla, a una diputación estatal por la vía plurinominal. El PRI forma parte de la coalición opositora conformada a nivel federal por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

La vía plurinominal es considerada un pase casi directo a cargos públicos, sin necesidad de hacer campaña. Los partidos reciben cierta cantidad de espacios en los congresos estatal y federal dependiendo de la cantidad de votos que hayan recibido en las elecciones.

De acuerdo con reportes oficiales, luego del arresto, el 7 de mayo fiscales estatales acusaron formalmente ante un juez a la aspirante y al resto de los detenidos de tentativa de homicidio, cohecho, narcomenudeo, portación ilegal de armas, entre otros.

Tras el arresto de Gómez Trejo, quien acostumbraba difundir en sus redes sociales imágenes de viajes, joyas y ropa costosa, la directiva del PRI en Puebla pidió a la ciudadanía respetar la “presunción de inocencia” de la aspirante.

Una vocera del PRI en Puebla dijo a Univision Noticias que la candidatura de Gómez Trejo sigue vigente ya que no “se puede violentar sus derechos políticos”, hasta que no sea dictada una sentencia.

Detienen a candidato por violencia familiar

El 25 de mayo, Sergio Estrada Cajigal, exgobernador del estado de Morelos y candidato a una diputación federal por la alianza PRI-PAN-PRD en esa entidad, fue detenido por violencia familiar y trasladado a una prisión en el estado de Quintana Roo.

Estrada Cajigal había sido denunciado por su expareja, identificada como Carla Alejandra, de violencia familiar y de género. El exgobernador fue detenido en su domicilio en Morelos, donde cumplía una medida cautelar de prisión domiciliaria dictada el 8 de mayo como parte del mismo proceso.

Después de la detención, la candidata del PRI-PAN-PRD al gobierno de Morelos, Lucy Meza, declaró que no protegería a “violentadores”.

Autoridades electorales en Morelos han declarado que la candidatura de Estrada Cajigal sigue vigente, pese a su detención y que corresponde al PAN, partido al que pertenece, determinar su futuro político.

Va aspirante a prisión por desvío millonario

Autoridades en el estado de Hidalgo arrestaron a finales de abril al candidato a diputado local por el izquierdista Partido del Trabajo (PT), Armando Mera, acusado de un presunto desvío millonario de recursos públicos cuando se desempeñó como alcalde del municipio de Progreso de Obregón en ese estado.

Un juez estatal determinó el 29 de abril mantenerlo en prisión durante tres meses, mientras la Fiscalía estatal investiga el caso, por lo que Mera estará recluido el día de los comicios.

El PT, partido que postuló a Mera, forma parte de la alianza que encabeza a nivel federal el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Tras el arresto del aspirante, su partido, familiares y simpatizantes acusaron al gobierno estatal de llevar a cabo una persecución política en contra de Mera, quien había solicitado licencia para separarse de la alcaldía para competir por el cargo legislativo.

Javier Vázquez Calixto, dirigente estatal del PT en Hidalgo, dijo a Univision Noticias que Mera es considerado un “ preso político” y que continúa siendo candidato al Congreso local.

“ No hay motivo para retirarle su candidatura”, declaró Vázquez a este medio.

Pese a resistencias, jueces remueven a algunos aspirantes

Las candidaturas a una diputación federal y al Senado de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador del estado de Tamaulipas, y de Eliseo Fernández, exalcalde de la ciudad de Chetumal, en Campeche, respectivamente, causaron controversia al inicio de las campañas.

La polémica se desató porque ambos enfrentan cargos criminales desde hace años. En el caso de García Cabeza de Vaca, el exmandatario ha sido acusado de vínculos con el crimen organizado. Fernández enfrenta acusaciones de haber desviado millones de pesos cuando se desempeñó como alcalde . Ambos niegan haber cometido los delitos que se les atribuyen.

Sin embargo, el partido de García Cabeza de Vaca, el PAN, insistió en postularlo a una diputación federal plurinominal, mientras que el opositor Movimiento Ciudadano (MC) designó a Fernández como su candidato al Senado.

Pero ante quejas de interpuestas por otros partidos, los tribunales electorales ordenaron recientemente en procesos por separado revocar las candidaturas de ambos. Tras las resoluciones judiciales, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a los partidos sustituirlos.

El PAN finalmente nombró en lugar de García Cabeza de Vaca al exdiputado federal César Augusto Verástegui Ostos y MC designó en lugar de Fernández al exfuncionario estatal Francisco Daniel Barreda Puga.