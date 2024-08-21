El perro de Alain Delon no será sacrificado para que sea enterrado junto a él, como aspiraba el actor

Video "Es una decisión muy personal": el legendario actor Alain Delon solicita la eutanasia y se despide de su público

Loubo, el perro pastor belga malinois del fallecido actor Alain Delon, "no será eutanasiado" para acompañar al artista en su tumba, como éste deseaba, anunció este martes la Fundación Brigitte Bardot, que citó a la familia del actor.

"¡No se preocupen por Loubo! Muchos de ustedes nos han enviado mensajes sobre el futuro de Loubo, el perro de Alain Delon", publicó en la plataforma X la fundación presidida por Brigitte Bardot, la actriz francesa que se convirtió hace años en una defensora de los animales.

"'Tiene su hogar y su familia', nos confirmaron los allegados de Alain Delon, quienes cuidarán de él", añadió esa fuente.

¿Por qué iba a ser “sacrificado” el perro de Alain Delon?

En 2018, Alain Delon había expresado su deseo de que el animal lo acompañara en su lecho de muerte. El actor será enterrado el próximo sábado en una ceremonia pequeña y privada en los terrenos de la propiedad donde vivía, una mansión en Douchy.

Loubo es "un pastor belga al que amo como a un hijo. Si muero antes que él, le pediré al veterinario que nos vayamos juntos. Le dará una inyección para que muera en mis brazos. Prefiero eso a saber que morirá de pena sobre mi tumba", confió el actor a Paris Match.

“He tenido 50 perros en mi vida, pero tengo una relación especial con éste”, declaró Delon a la revista.

Alain Delon falleció el domingo a los 88 años en Francia. Sus hijos, que anunciaron la noticia mencionaron específicamente al can en su mensaje.

"Alain-Fabien, Anouchka, Anthony, así como Loubo, tienen el inmenso dolor de anunciar la partida de su padre", se leía en el mensaje.

Diversas organizaciones dedicadas a la protección de animales en Francia se oponían rotundamente a la petición del actor de “sacrificar” a su mascota.

Afortunadamente Loubo seguirá viviendo con el resto de su familia hasta que llegue su momento de cruzar el arcoíris.

