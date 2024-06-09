El veterano de la Segunda Guerra Mundial que a sus 100 años se casó cerca de una playa del 'Día D' en Normandía

Video ¿En qué consistió el Desembarco de Normandía y por qué fue crucial en la Segunda Guerra Mundial?

El veterano de la Segunda Guerra Mundial Harold Terens y su novia, Jeanne Swerlin, demostraron que el amor es eterno cuando se casaron este sábado en el interior de las playas del Día D en Normandía, Francia.

Sus respectivas edades, él tiene 100 años y ella 96, hicieron de sus nupcias una celebración de casi el doble de siglo. Terens lo llamó "el mejor día de mi vida".

De camino a las nupcias, la alegre futura novia dijo: “No es sólo para los jóvenes, amor, ¿sabes? Sentimos mariposas. Y también tenemos un poco de acción”.

El lugar era el elegante ayuntamiento de Carentan, un objetivo inicial clave del 'Día D' que vio feroces combates después del desembarco aliado del 6 de junio de 1944 que ayudó a librar a Europa de la tiranía de Adolf Hitler.

Al igual que otras ciudades y pueblos de la costa de Normandía, donde casi 160,000 tropas aliadas desembarcaron bajo fuego en cinco playas con nombres en código, es un centro efervescente de recuerdo y celebración del 80 aniversario de las hazañas y sacrificios de hombres y mujeres jóvenes ese día.

Mientras el swing de Glenn Miller y otras melodías de la época resonaban en las calles, los simpatizantes (algunos con ropa de la Segunda Guerra Mundial) ya estaban haciendo fila una hora antes de la boda, detrás de las barreras afuera del ayuntamiento, con una entusiasta banda de tambores también disponible para darle una serenata a la feliz pareja.

Después de que ambos declararon “oui” a los votos leídos en inglés por el alcalde de Carentan, la pareja intercambió anillos.

"Con este anillo me caso contigo", dijo Terens. Ella se rió: "¿En serio?". Y con copas de champán en mano, saludaron a través de una ventana abierta a la multitud que los adoraba afuera.

“Por la buena salud de todos. Y por la paz en el mundo y la preservación de la democracia en todo el mundo y el fin de la guerra en Ucrania y Gaza”, dijo Terens.

El veterano estadounidense de la Segunda Guerra Mundial Harold Terens, de 100 años, a la izquierda, y Jeanne Swerlin, de 96, llegan para celebrar su boda en el ayuntamiento de Carentan-les-Marais, en Normandía, noroeste de Francia, el sábado 8 de junio de 2024. Juntos, el colectivo La edad de los novios era casi 200 años. Pero Terens y su novia Jeanne Swerlin demostraron que el amor es eterno cuando se casaron el sábado tierra adentro de las playas del Día D en Normandía, Francia. Imagen Jeremias Gonzalez/AP

Festejaron con Macron y Biden

La multitud gritó “¡la mariée!” (¡la novia!) a Swerlin, que llevaba un vestido largo rosa vibrante. Terens lucía elegante con un traje azul claro y un pañuelo rosa a juego en el bolsillo del pecho.

Y disfrutaron de una fiesta de noche de bodas muy especial: fueron invitados a la cena de Estado en el Palacio del Elíseo con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente estadounidense, Joe Biden.

"Felicitaciones a los recién casados", dijo Macron, provocando vítores y una ovación de pie de otros invitados durante el brindis en elogio de la amistad franco-estadounidense. “(La ciudad de) Carentan estuvo feliz de acoger su boda, y nosotros, su cena de bodas”, le dijo a la pareja.

La boda fue simbólica, no vinculante por ley. La oficina del alcalde Jean-Pierre Lhonneur dijo que no estaba autorizado a casarse con extranjeros que no sean residentes de Carentan, y que la pareja, ambos estadounidenses, no había solicitado votos legalmente vinculantes. Sin embargo, siempre podrían completar esos trámites en Florida si así lo deseaban.

A Lhonneur le gusta decir que Normandía es prácticamente el estado número 51 de Estados Unidos, dada su reverencia y gratitud por los soldados aliados y los sacrificios de decenas de miles que nunca regresaron a casa de la Batalla de Normandía.

"El amor es eterno, sí, tal vez", dijo el alcalde, refiriéndose a los recién casados, aunque sus comentarios también describen acertadamente los sentimientos de muchos normandos hacia los veteranos.

Vestida con un vestido de los años 40 que perteneció a su madre, Louise, y una boina roja, Jane Ollier, de 73 años, estaba entre los espectadores que esperaban ver a los tortolitos. La pareja, ambos viudos, creció en la ciudad de Nueva York: ella en Brooklyn, él en el Bronx.

"Es muy conmovedor casarse a esa edad", dijo Ollier. "Si puede brindarles felicidad en los últimos años de sus vidas, es fantástico".

El veterano de la Segunda Guerra Mundial visitó Francia por primera vez como cabo de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos, de 20 años, poco después del Día D. Terens se alistó en 1942 y, después de ser enviado a Gran Bretaña, fue asignado a una unidad de combate P-47 Thunderbolt de cuatro pilotos como técnico de reparación de radio.

El 'Día D', Terens ayudó a reparar aviones que regresaban de Francia para que pudieran reincorporarse a la batalla. Dijo que la mitad de los pilotos de su empresa murieron ese día. El propio Terens fue a Francia 12 días después, ayudando a transportar a Inglaterra a alemanes recién capturados y prisioneros de guerra estadounidenses recién liberados. Tras la rendición nazi en mayo de 1945, Terens volvió a ayudar a transportar prisioneros aliados liberados a Inglaterra antes de regresar a los Estados Unidos un mes después.

