Sus familiares la creían muerta. Ya iba a ser cremada, cuando vieron que se movía dentro del ataúd

Una mujer en Tailandia, que se creía muerta, sorprendió al personal de un templo budista cuando comenzó a moverse dentro de su ataúd mientras era trasladada para su cremación.

El templo budista Wat Rat Prakhong Tham de la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, publicó un video en su página de Facebook en que aparece una mujer acostada en un ataúd blanco en la parte trasera de una camioneta, moviendo ligeramente sus brazos y cabeza, dejando al personal del templo desconcertado.

Pairat Soodthoop, gerente de asuntos generales y financieros del templo, dijo este lunes a AP que un hombre de 65 años, hermano de la mujer, la llevó este domingo al lugar desde la provincia de Phitsanulok para ser cremada. Pairat narró que poco después escucharon un leve golpe proveniente del ataúd.

"Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se quedaron atónitos", expresó. "La vi abriendo los ojos ligeramente y golpeando el costado del ataúd. Debió haber estado golpeando durante bastante tiempo".

Ni el templo ni las autoridades locales han dado a conocer la identidad de la mujer ni del hermano que la llevó al crematorio.

Una confusión que casi le cuesta la vida a una mujer

Según Pairat, el hombre que llevó a la mujer al templo le dijo que su hermana había estado postrada en cama durante unos dos años. Según el hombre, su salud se deterioró en los últimos días y dejó de responder.

El hermano entonces la colocó en un ataúd y realizó el viaje de 300 millas a un hospital en Bangkok, al cual la mujer había expresado previamente su deseo de donar sus órganos.

El hospital se negó a aceptar la oferta del hermano, ya que no contaba con un certificado de defunción oficial, dijo Pairat. Su templo ofrece un servicio de cremación gratuito, por lo que el hombre acudió a ellos el domingo, pero también fue rechazado debido al documento faltante.

El gerente del templo dijo que cuando le explicaba al hombre cómo obtener un certificado de defunción, escucharon los golpes. Luego evaluaron a la mujer y la enviaron a un hospital cercano.

Pairat añadió que el templo cubrirá los gastos médicos.

