Ucrania llega a un acuerdo con Trump para darle acceso a sus 'tierras raras' como pago por la ayuda en la guerra: reportes

Video Trump tilda de "dictador" a Zelensky, quien lo había cuestionado por una posible influencia de Rusia

El gobierno de Donald Trump y el de Ucrania llegaron a un principio de acuerdo para que Estados Unidos tenga acceso a los minerales de 'tierras raras' del país de Europa del Este, tal y como viene reclamando el presidente republicano como pago por los gastos estadounidenses en la guerra contra Rusia, según reportes.

De acuerdo con CNN y ABC News, el acuerdo se alcanzó después de que "todo lo inaceptable fue eliminado del texto y ahora está más claramente explicado cómo este acuerdo contribuirá a la seguridad y la paz de Ucrania".

Fuentes ucranianas de la agencia AP aseguraron que el acuerdo podría firmarse tan pronto como este próximo viernes y que ya se están organizando los preparativos de un viaje a Washington por parte del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"He oído que vendrá (a Washington) el viernes", respondió Trump en la Oficina Oval este martes a una pregunta sobre su homólogo ucraniano. "Por supuesto que está bien para mío, si quiere, y a él le gustaría firmarlo conmigo", dijo sobre el acuerdo.

Las mismas fuentes confirmaron que se espera que este pacto garantice el flujo continuo de apoyo militar estadounidense que Ucrania necesita con urgencia, a cambio del acceso de Washington a sus tierras raras.

Los minerales de tierras raras son esenciales para la fabricación de dispositivos populares de tecnología de consumo como smartphones, discos duros y baterías para autos eléctricos e híbridos, tales como el grafito, el litio, el titanio y el uranio, entre otros.

¿Qué se sabe del acuerdo entre EEUU y Ucrania sobre los minerales de tierras raras?

Según uno de los funcionarios consultados por AP, todavía hay que resolver algunos detalles técnicos sobre el acuerdo.

Sin embargo, sí trascendió que el borrador no incluye una polémica propuesta del gobierno de Trump para que EEUU recibiera $500,000 millones en ganancias de los minerales de tierras raras ucranianas.

En cambio, Washington y Kyiv tendrían la propiedad conjunta de un fondo. Ucrania contribuiría con el 50% de los ingresos futuros de los recursos estatales, incluidos los minerales, el petróleo y el gas.

Otra fuente dijo que Ucrania consiguió enmiendas favorables y consideró el resultado como "positivo".

Sin embargo, el acuerdo no incluye garantías de seguridad específicas, que según las fuentes consultadas, se discutirán en la reunión que mantendrán ambos presidentes en Washington.

Progresos en el acuerdo tras duros reproches entre Trump y Zelensky

Este progreso en la negociación tiene lugar después de que Trump y Zelensky intercambiaran duros reproches la semana pasada por sus diferencias sobre este asunto.

Hace unos días, Trump definió a Volodymyr Zelensky como un “dictador sin elecciones” en respuesta a las declaraciones del presidente ucraniano, quien lo había acusado de estar influenciado por la desinformación rusa en sus intentos de negociar el fin de la guerra con términos favorables a Moscú.

Sobre el acuerdo de tierras raras en concreto, Zelensky declaró que se resistía a firmar una propuesta que el secretario del Tesoro de EEEUU, Scott Bessent, impulsó durante una visita a Kyiv a principios de este mes.

Días después, volvió a mostrar su disconformidad durante una reunión en Múnich con el vicepresidente JD Vance, al considerar que la propuesta estadounidense no incluía garantías de seguridad.

Sin embargo, se lograron avances significativos durante una visita de tres días a Ucrania la semana pasada del teniente general retirado Keith Kellogg, quien se desempeña como enviado especial de Trump a Ucrania y Rusia.

