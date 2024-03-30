Papa Francisco preside Vigilia de Pascua tras su ausencia repentina en durante la celebración de Viernes Santo

Video El momento en que el papa Francisco no logra subirse al papamóvil: también pidió ayuda para dar su discurso

El papa Francisco presidió el oficio sombrío de la Vigilia de Pascua el sábado por la noche luego de que en la víspera tomó la decisión en el último momento de no asistir a la procesión del Viernes Santo en el Coliseo por motivos de salud.

Francisco entró en la Basílica de San Pedro, oscura y silenciosa, ocupó su silla y pronunció una oración inicial. Con voz algo congestionada bendijo un cirio pascual con cuya llama se encendieron otros hasta iluminar toda la basílica.

El oficio vespertino conmemora la resurrección de Jesús e incluye el sacramento del bautismo para ocho conversos adultos. El Vaticano había dicho que Francisco no asistiría a la procesión del Viernes Santo para asegurar su participación en el oficio del sábado por la noche, que dura dos horas, y en la misa del Domingo de Pascua.

El Papa Francisco preside la celebración de la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el sábado 30 de marzo de 2024. Imagen Alessandra Tarantino/AP

Ausente durante Domingo de Ramos y Viernes Santo

Francisco, de 87 años, a quien le extirparon parte de un pulmón en su juventud, ha sufrido problemas respiratorios durante todo el invierno que le dificultan hablar por mucho tiempo.

Ha cancelado algunas audiencias y con frecuencia pide a un colaborador que lea algunos de sus discursos. No pronunció la homilía del Domingo de Ramos y el viernes decidió a último momento permanecer en sus aposentos en lugar de presidir la procesión del Vía Crucis en el Coliseo que recrea la crucifixión.

El Vaticano dijo en un comunicado breve que se tomó la decisión para “proteger su salud" en vista del oficio del sábado y sus obligaciones del domingo, que exigen un esfuerzo aún mayor. El Papa debe oficiar una misa de Pascua matutina en la Plaza de San Pedro y pronuncia su discurso Urbi et Orbi (a Roma y el mundo) en el que reza por el fin de las crisis globales.

¿Qué problemas de salud tiene el papa Francisco?

Aunque el año pasado no asistió a la procesión del Viernes Santo porque estaba convaleciente de bronquitis, su ausencia repentina este año provocó preocupación. Su silla estaba en el podio y sus colaboradores preparaban su arribo cuando el Vaticano anunció cinco minutos antes de la hora prevista oficialmente que no asistiría.

Además de sus problemas respiratorios, se le extirpó una parte del intestino grueso en 2021 y el año pasado fue hospitalizado dos veces, una de ellas para operarlo de una diverticulitis. Desde hace casi dos años camina con bastón o anda en silla de ruedas debido a problemas en los ligamentos de las rodillas.

En sus memorias de reciente aparición 'Life: La mia storia nella storia', (Life: mi historia en la historia), Francisco dice que no sufre problemas de salud que le obligan a renunciar y que aún tiene “muchos proyectos por realizar”.

